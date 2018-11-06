а если: "извините, я не могу давать информацию о соседях без их разрешения третьим лицам"?
может тогда покупатель додумается, что и сам не совсем "элитен"?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 15:22
а если: "извините, я не могу давать информацию о соседях без их разрешения третьим лицам"?
может тогда покупатель додумается, что и сам не совсем "элитен"?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:28
- Вы должны были не застраивать эту территорию, а сделать там зону отдыха и детские площадки!
- Не застраивать?
- Не застраивать.
- 70 процентов?
- 70 процентов.
- Под детские площадки?
- Под детские площадки.
- Да я тебя!!!
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:37
Если звучит такой ответ, то отношения у соседей ровные.
Поверите, если есть негатив, как правило изливают на человека готового выслушать.
Покупатель меньше всего должен думать как он выглядит... правильно ли его поймут.
В конце концов, он же не под дверь пришел пописать))
Задача обезопасить возможную сделку. Тут лишней информации не бывает.
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Совершенно верно. Таких "будущих соседей" будет еще вагон. Станет человек реальным соседом, будет здороваться, а пока это незнакомый хрен, который что-то от меня хочет и беспокоит меня во время моего отдыха.
Это повезло, что попался скучающий дедок. А будь это его сынок, который только с любовницей баньку растопил, пока жены нет дома, а тут звонок в неподходящее время. Шок, испуг, еще и ружье висит на стене. Кто-то не сдержится.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:55
Открыть текущие счета на выезде? Делать миллионные проводки... Насколько я знаю банкиров, они не пойдут на такой риск. Им нужно паспорта, коды ксерить, штампы ставить.
Я бы еще понял в отделении банка открыть счета и сделать проводку без внесения денег в кассу, но привозить пакет документов к нотариусу?.. Интересно, кто-то потом ходил в банк и пытался взять выписку по своему счету? Есть ли там эта операция? Есть ли счет? Или все это проштамповали в расчете, что никогда нигде не всплывет, а если всплывет сказать, что клиент все подделал и никто с такой подписью у нас не работал?
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 07 лис, 2018 15:59
навпаки, розкажуть, який той класний, аби шоб позбутися небажаного сусіда
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как по мне беспокоить незнакомых людей расспросами и пописать под дверь это вещи одного вида, пусть и разной величины. Я ни разу не ходил по соседям покупаемых квартир. Мне это и в голову не приходило, поэтому с негативом отнесся, если бы меня беспокоили. Хотя... бумажка в 200 гривен или бутылка в качестве компенсации меня может и устроили бы, но что я могу сказать "живет дедок, здороваемся", а что у него долгов выше крыши, квартира незаконно выведена из залога и он болен тубекрулезом, откуда я могу знать?
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:04
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну что. Свершилось. Государству дешевле привлечь матрасников, чем внешние заимстования. Ну что, аренда говорите, даёт 5% в год в валюте. Ну-ну
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