В данном контексте имелось ввиду что гарантии по ОВГЗ выше чем любой застройщик , если смотреть на эти инструменты с точки зрения инвестиций.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:47
В данном контексте имелось ввиду что гарантии по ОВГЗ выше чем любой застройщик , если смотреть на эти инструменты с точки зрения инвестиций.
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:47
5 млрд гривен - это еще не массовое, да и недоступно это дело пока среднему пересичному без танцев с бубном.
Если дадут отмашку и действительно откроют доступ каждому желающему - это будет означать "гуляем на все!"... красиво, быстро... но недолго)))
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:47
Можно более подробно как это возможно ?
На сайте Привата написано от 40 тыс. у.е.
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:53
Хомякоид
Я рассказал о смысле , это когда комиссии банка не будут сильно большими .
Звоните в банк в Депозитарий ( хранитель )
или банковскому брокеру.
Вот контакты Укргаза.
У частников дешевле - но стремней
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:55
А чивокуня петлял бы ещё лет 10 легко,говорят хотел мульйон желтолицых заселить в Днепропетровской области,попутно продав им земельку,разрешив беспошлинный провоз всего и вся,просто не успел,не решился,не сторговался...
Думаю сейчас бы вынес на референдум такой вопрос,попутно сказав,что курс возвращаем на уровень 15,газ на уровень 2 гривны за куб,получил бы столько голосов,что второй тур бы не понадобился.
Считаю,что разворот в сторону раши\китая будет,хотя куда мы сейчас смотрим я точно не могу понять,просто наклонились и определяемся,может быть не со следующим президентом,но точно будет,с такими решительными реформами,население в большинстве своём будет готово на всё,что бы вернуть хоть призрак жизни при курсе восэмь(коммунизме)...
Додано: Сер 07 лис, 2018 16:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... от читаю і дивуюсь..... - всі такі "лендлорди", а шкодують заплатити 700-1000грн нотаріусу, щоб він все перевірив!
.... будуть по сусідах ходити)).... ви ще до бабки сходіть! ))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Театр на Подолі номінований на архітектурну премію Mies van der Rohe
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:14
Это две разные проверки. Нотариус не увидит наркомана или маразматика в соседней квартире, заливаемый дерьмом подвал, неадекватную УК и т.д.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... а ОВДП-шки пасувало б запустити від 100тис.грн
...ну нічо.... "подождьомс"©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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