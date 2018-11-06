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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2631263226332634>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:47

  l66 написав:
  zzzzzz написав:А вот квартиру не напечатаешь.

Не поняла.
Недвижимость - это будет хорошо или плохо?


В данном контексте имелось ввиду что гарантии по ОВГЗ выше чем любой застройщик , если смотреть на эти инструменты с точки зрения инвестиций.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:47

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:
  UA написав:


Как-бы у населения уже 5 млрд этих ОВГЗ имеет.
Там доход выше но это более хлопотное дело.

5 млрд гривен - это еще не массовое, да и недоступно это дело пока среднему пересичному без танцев с бубном.
Если дадут отмашку и действительно откроют доступ каждому желающему - это будет означать "гуляем на все!"... красиво, быстро... но недолго)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:47

  zzzzzz написав:
  CRUSADER написав:Удивлю, ОТП для премиум клиентов. От госов пока не слышал


Все госы этим занимаются, дешевле всего в Укргазе.
Еще дешевле у брокерских компаний.
Смысл идти в гос только от 1 млн.
К частным брокерам можно с 500 тыс.грн.


Можно более подробно как это возможно ?
На сайте Привата написано от 40 тыс. у.е.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:53

Хомякоид
Я рассказал о смысле , это когда комиссии банка не будут сильно большими .
Звоните в банк в Депозитарий ( хранитель )
или банковскому брокеру.

Вот контакты Укргаза.
https://www.ukrgasbank.com/private/secu ... al_broker/

У частников дешевле - но стремней
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:55

  antey1969 написав: означать "гуляем на все!"... красиво, быстро... но недолго)))

А чивокуня петлял бы ещё лет 10 легко,говорят хотел мульйон желтолицых заселить в Днепропетровской области,попутно продав им земельку,разрешив беспошлинный провоз всего и вся,просто не успел,не решился,не сторговался...
Думаю сейчас бы вынес на референдум такой вопрос,попутно сказав,что курс возвращаем на уровень 15,газ на уровень 2 гривны за куб,получил бы столько голосов,что второй тур бы не понадобился.
Считаю,что разворот в сторону раши\китая будет,хотя куда мы сейчас смотрим я точно не могу понять,просто наклонились и определяемся,может быть не со следующим президентом,но точно будет,с такими решительными реформами,население в большинстве своём будет готово на всё,что бы вернуть хоть призрак жизни при курсе восэмь(коммунизме)...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... от читаю і дивуюсь..... - всі такі "лендлорди", а шкодують заплатити 700-1000грн нотаріусу, щоб він все перевірив!
.... будуть по сусідах ходити)).... ви ще до бабки сходіть! ))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:ОВГЗ населению - последний рубеж.


Вспоминая 1998 год, да, таки страшно.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Театр на Подолі номінований на архітектурну премію Mies van der Rohe

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/07/te ... -der-rohe/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:14

  Долярчик написав:... от читаю і дивуюсь..... - всі такі "лендлорди", а шкодують заплатити 700-1000грн нотаріусу, щоб він все перевірив!
.... будуть по сусідах ходити)).... ви ще до бабки сходіть! ))


Это две разные проверки. Нотариус не увидит наркомана или маразматика в соседней квартире, заливаемый дерьмом подвал, неадекватную УК и т.д.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... а ОВДП-шки пасувало б запустити від 100тис.грн
...ну нічо.... "подождьомс"©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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