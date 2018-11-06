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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2631263226332634

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:18

  Elensk написав:
  Долярчик написав:... от читаю і дивуюсь..... - всі такі "лендлорди", а шкодують заплатити 700-1000грн нотаріусу, щоб він все перевірив!
.... будуть по сусідах ходити)).... ви ще до бабки сходіть! ))


Это две разные проверки. Нотариус не увидит наркомана или маразматика в соседней квартире, заливаемый дерьмом подвал, неадекватную УК и т.д.

.... так, але Ви купуєте тільки КВАРТИРУ, а не з алкашом в придачу/в подарунок :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... власник до квартири бонусом не йде? )))))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:34

  Хомякоид написав:
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ЧЕБАНЫ??? :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:45

  Хомякоид написав:
Пока только в Донецке.
Если у нас ничего не поменяется ожидаю как и раньше такого в Киеве в среднесроке.
Миллион работоспособного населения покидающего ежегодно Украину просто так не пройдет.

а в чебанах когда ожидать???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:52

  Elensk написав:
  antey1969 написав:ОВГЗ населению - последний рубеж.


Вспоминая 1998 год, да, таки страшно.

В любой нормальной стране мира население -один из ключевых покупателей ОВГЗ. Если вспомнить историю, то первые ОВГЗ как раз для населения и выпускались. Так что все норм. Покупайте ОВГЗ и не бойтесь. Если страна банкрот, то население не может быть богатым с кучей баксов в матрасе. Это неприродньо (укр). Судьба страны = судьба граждан. Но мы прорвемся.
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