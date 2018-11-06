Elensk написав:
Это две разные проверки. Нотариус не увидит наркомана или маразматика в соседней квартире, заливаемый дерьмом подвал, неадекватную УК и т.д.
.... так, але Ви купуєте тільки КВАРТИРУ, а не з алкашом в придачу/в подарунок
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Додано: Сер 07 лис, 2018 17:18
.... так, але Ви купуєте тільки КВАРТИРУ, а не з алкашом в придачу/в подарунок
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.... власник до квартири бонусом не йде? )))))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:34
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:45
а в чебанах когда ожидать???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:52
В любой нормальной стране мира население -один из ключевых покупателей ОВГЗ. Если вспомнить историю, то первые ОВГЗ как раз для населения и выпускались. Так что все норм. Покупайте ОВГЗ и не бойтесь. Если страна банкрот, то население не может быть богатым с кучей баксов в матрасе. Это неприродньо (укр). Судьба страны = судьба граждан. Но мы прорвемся.
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:56
а митци и активисты бойкотувалы)))
Додано: Сер 07 лис, 2018 17:57
Cначала в Кийови хрущи, потом Чабанчики, потом все остальное.
Будет весело.
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кто то помнится сеял зраду шо на месте зоряного и фонтана построят очередной же несмотря на то шо их вернули в собственность города?
ну так и эта зрада поломалась тоже:
На Печерске появится Центр киноискусства с четырьмя современными кинозалами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:08
а у Мунхэни колы???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 07 лис, 2018 18:10
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