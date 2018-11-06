Додано: Сер 07 лис, 2018 19:15

Долярчик написав: Elensk написав: Долярчик написав: ... от читаю і дивуюсь..... - всі такі "лендлорди", а шкодують заплатити 700-1000грн нотаріусу, щоб він все перевірив!

.... будуть по сусідах ходити)).... ви ще до бабки сходіть! )) ... от читаю і дивуюсь..... - всі такі "лендлорди", а шкодують заплатити 700-1000грн нотаріусу, щоб він все перевірив!.... будуть по сусідах ходити)).... ви ще до бабки сходіть! ))



Это две разные проверки. Нотариус не увидит наркомана или маразматика в соседней квартире, заливаемый дерьмом подвал, неадекватную УК и т.д. Это две разные проверки. Нотариус не увидит наркомана или маразматика в соседней квартире, заливаемый дерьмом подвал, неадекватную УК и т.д.

.... так, але Ви купуєте тільки КВАРТИРУ, а не з алкашом в придачу/в подарунок .... так, але Ви купуєте тільки КВАРТИРУ, а не з алкашом в придачу/в подарунок

Вы что странный? Вам же говорят это совершенно разные вещи. Знаю случай когда соседи сверху постоянно топят. И соседи об этом знали и предупредили. Вот доллярчик пробьёт квартиру у нотариуса, будет думать что он супер перец, купит ее, сделает новый ремонт, а сосед сверху будет его 2-3 раза в год топитьКогда то давно арендовал квартиру на Березняковской 4, старая панелька, 9-этажка. Я жил на 8 этаже. Один раз пошёл очень сильный дождь. Где то через минут 20-30 у меня в корридоре/кухне и комнате начались потеки по углам. Я в полной уверенности что меня топит сосед сверху бегу к нему, открывает женщина дверь, и я акуел. Такое впечатление что она не в квартире под крышей, а под каким то решетом. С потолка ручьём, просто потеки текут во всех мест. Я говорю это что вообще такое?? Она мне говорит-- такое постоянно при сильном дожде, мы говорит уже 5 лет пишем жалобы во все инстанции чтоб крышу перекрыли -всем похер. От такие дела