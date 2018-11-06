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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2632263326342635

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1168
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
104
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
251
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
82
Раціональне планування та метраж
16%
184
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
44
Ціна
19%
217
Якість будівництва
16%
182
Всього голосів : 1168
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:14

  airmax78 написав:
  Elensk написав:
  antey1969 написав:ОВГЗ населению - последний рубеж.


Вспоминая 1998 год, да, таки страшно.

В любой нормальной стране мира население -один из ключевых покупателей ОВГЗ. Если вспомнить историю, то первые ОВГЗ как раз для населения и выпускались. Так что все норм. Покупайте ОВГЗ и не бойтесь. Если страна банкрот, то население не может быть богатым с кучей баксов в матрасе. Это неприродньо (укр). Судьба страны = судьба граждан. Но мы прорвемся.


Немного не так. Но вообщем почти верно.
Основные держатели овгз в мире это пенсионные и прочие фонды.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:15

  Долярчик написав:
  Elensk написав:
  Долярчик написав:... от читаю і дивуюсь..... - всі такі "лендлорди", а шкодують заплатити 700-1000грн нотаріусу, щоб він все перевірив!
.... будуть по сусідах ходити)).... ви ще до бабки сходіть! ))


Это две разные проверки. Нотариус не увидит наркомана или маразматика в соседней квартире, заливаемый дерьмом подвал, неадекватную УК и т.д.

.... так, але Ви купуєте тільки КВАРТИРУ, а не з алкашом в придачу/в подарунок :mrgreen:


Вы что странный? Вам же говорят это совершенно разные вещи. Знаю случай когда соседи сверху постоянно топят. И соседи об этом знали и предупредили. Вот доллярчик пробьёт квартиру у нотариуса, будет думать что он супер перец, купит ее, сделает новый ремонт, а сосед сверху будет его 2-3 раза в год топить :mrgreen:
Когда то давно арендовал квартиру на Березняковской 4, старая панелька, 9-этажка. Я жил на 8 этаже. Один раз пошёл очень сильный дождь. Где то через минут 20-30 у меня в корридоре/кухне и комнате начались потеки по углам. Я в полной уверенности что меня топит сосед сверху бегу к нему, открывает женщина дверь, и я акуел. Такое впечатление что она не в квартире под крышей, а под каким то решетом. С потолка ручьём, просто потеки текут во всех мест. Я говорю это что вообще такое?? Она мне говорит-- такое постоянно при сильном дожде, мы говорит уже 5 лет пишем жалобы во все инстанции чтоб крышу перекрыли -всем похер. От такие дела
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:19

  Жека79 написав:Вы что странный? Вам же говорят это совершенно разные вещи. Знаю случай когда соседи сверху постоянно топят. И соседи об этом знали и предупредили. Вот доллярчик пробьёт квартиру у нотариуса, будет думать что он супер перец, купит ее, сделает новый ремонт, а сосед сверху будет его 2-3 раза в год топить :mrgreen:
Когда то давно арендовал квартиру на Березняковской 4, старая панелька, 9-этажка. Я жил на 8 этаже. Один раз пошёл очень сильный дождь. Где то через минут 20-30 у меня в корридоре/кухне и комнате начались потеки по углам. Я в полной уверенности что меня топит сосед сверху бегу к нему, открывает женщина дверь, и я акуел. Такое впечатление что она не в квартире под крышей, а под каким то решетом. С потолка ручьём, просто потеки текут во всех мест. Я говорю это что вообще такое?? Она мне говорит-- такое постоянно при сильном дожде, мы говорит уже 5 лет пишем жалобы во все инстанции чтоб крышу перекрыли -всем похер. От такие дела

Ну это дно, конечно. 5 лет писать жалобы вместо того, чтобы взять и перекрыть самим. Все-таки тикать надо из советской вторички.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:22

  airmax78 написав: Все-таки тикать надо из советской вторички.

Рыбальский??
Хотя если вернее,откуда вам тикать,со съёмной брежневки?
Звучит комично,наверное в этом и есть весь адесский юмор,мы не умеем его понимать...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:28

airmax78

Вы представляете масштабы денег перекрыть крышу?? Длинная панелька. Кто скинется-- жители последних этажей? А это 4 квартиры на этаже. Остальные скажут нах надо, нас не топит. Вы представляете масштаб бабла ? Контингент жильцов это не потянет от слова вообще
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:37

  Жека79 написав:airmax78

Вы представляете масштабы денег перекрыть крышу?? Длинная панелька. Кто скинется-- жители последних этажей? А это 4 квартиры на этаже. Остальные скажут нах надо, нас не топит. Вы представляете масштаб бабла ? Контингент жильцов это не потянет от слова вообще

Та не, перекрывают в таких случаях только над своей квартирой с небольшим запасом. Обычно, хватает. Там же нет сложных теплоизоляционных пирогов и прочих плюшек.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как люди живут в таких домах. Когда то на моей съёмной хрущевке после такого потопа плесень моментально за пару мес захватила пол стены под обоями
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:48

  CRUSADER написав:Как люди живут в таких домах.


Других не дают бесплатно,а когда-то давали,что делать в таком случае?
Просто не замечать и писать жалобы,в надежде на обыкновенное чудо,не у всех же получается отыметь любыми способами,часто от нужных\правильных родителей в местах не для всех пару и выше объектов под сдачу и рубить бабло,а потом дико удивлятся:какой лопух ходит за минималку на работу??Они просто не хотят поднять Ж!
п.с. а ещё один красавец удивляется:что там делать? в смысле перекрыть крышу,воистину блажен кто верует,кто никогда в своей жизни не поклеил даже обоев,может обо всём убедительно рассуждать,с него не убудет :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:50

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Все-таки тикать надо из советской вторички.

Рыбальский??
Хотя если вернее,откуда вам тикать,со съёмной брежневки?
Звучит комично,наверное в этом и есть весь адесский юмор,мы не умеем его понимать...

Обижаете. Я с некоторых пор в престижную сталинку на Багговутовской перебрался.
Прекрасный во всех отношениях дом.
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