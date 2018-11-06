Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:ОВГЗ населению - последний рубеж.
Вспоминая 1998 год, да, таки страшно.
В любой нормальной стране мира население -один из ключевых покупателей ОВГЗ. Если вспомнить историю, то первые ОВГЗ как раз для населения и выпускались. Так что все норм. Покупайте ОВГЗ и не бойтесь. Если страна банкрот, то население не может быть богатым с кучей баксов в матрасе. Это неприродньо (укр). Судьба страны = судьба граждан. Но мы прорвемся.
Немного не так. Но вообщем почти верно. Основные держатели овгз в мире это пенсионные и прочие фонды.
Долярчик написав:... от читаю і дивуюсь..... - всі такі "лендлорди", а шкодують заплатити 700-1000грн нотаріусу, щоб він все перевірив! .... будуть по сусідах ходити)).... ви ще до бабки сходіть! ))
Это две разные проверки. Нотариус не увидит наркомана или маразматика в соседней квартире, заливаемый дерьмом подвал, неадекватную УК и т.д.
.... так, але Ви купуєте тільки КВАРТИРУ, а не з алкашом в придачу/в подарунок
Вы что странный? Вам же говорят это совершенно разные вещи. Знаю случай когда соседи сверху постоянно топят. И соседи об этом знали и предупредили. Вот доллярчик пробьёт квартиру у нотариуса, будет думать что он супер перец, купит ее, сделает новый ремонт, а сосед сверху будет его 2-3 раза в год топить Когда то давно арендовал квартиру на Березняковской 4, старая панелька, 9-этажка. Я жил на 8 этаже. Один раз пошёл очень сильный дождь. Где то через минут 20-30 у меня в корридоре/кухне и комнате начались потеки по углам. Я в полной уверенности что меня топит сосед сверху бегу к нему, открывает женщина дверь, и я акуел. Такое впечатление что она не в квартире под крышей, а под каким то решетом. С потолка ручьём, просто потеки текут во всех мест. Я говорю это что вообще такое?? Она мне говорит-- такое постоянно при сильном дожде, мы говорит уже 5 лет пишем жалобы во все инстанции чтоб крышу перекрыли -всем похер. От такие дела
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:Вы что странный? Вам же говорят это совершенно разные вещи. Знаю случай когда соседи сверху постоянно топят. И соседи об этом знали и предупредили. Вот доллярчик пробьёт квартиру у нотариуса, будет думать что он супер перец, купит ее, сделает новый ремонт, а сосед сверху будет его 2-3 раза в год топить Когда то давно арендовал квартиру на Березняковской 4, старая панелька, 9-этажка. Я жил на 8 этаже. Один раз пошёл очень сильный дождь. Где то через минут 20-30 у меня в корридоре/кухне и комнате начались потеки по углам. Я в полной уверенности что меня топит сосед сверху бегу к нему, открывает женщина дверь, и я акуел. Такое впечатление что она не в квартире под крышей, а под каким то решетом. С потолка ручьём, просто потеки текут во всех мест. Я говорю это что вообще такое?? Она мне говорит-- такое постоянно при сильном дожде, мы говорит уже 5 лет пишем жалобы во все инстанции чтоб крышу перекрыли -всем похер. От такие дела
Ну это дно, конечно. 5 лет писать жалобы вместо того, чтобы взять и перекрыть самим. Все-таки тикать надо из советской вторички.
Вы представляете масштабы денег перекрыть крышу?? Длинная панелька. Кто скинется-- жители последних этажей? А это 4 квартиры на этаже. Остальные скажут нах надо, нас не топит. Вы представляете масштаб бабла ? Контингент жильцов это не потянет от слова вообще
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Вы представляете масштабы денег перекрыть крышу?? Длинная панелька. Кто скинется-- жители последних этажей? А это 4 квартиры на этаже. Остальные скажут нах надо, нас не топит. Вы представляете масштаб бабла ? Контингент жильцов это не потянет от слова вообще
Та не, перекрывают в таких случаях только над своей квартирой с небольшим запасом. Обычно, хватает. Там же нет сложных теплоизоляционных пирогов и прочих плюшек.
Других не дают бесплатно,а когда-то давали,что делать в таком случае? Просто не замечать и писать жалобы,в надежде на обыкновенное чудо,не у всех же получается отыметь любыми способами,часто от нужных\правильных родителей в местах не для всех пару и выше объектов под сдачу и рубить бабло,а потом дико удивлятся:какой лопух ходит за минималку на работу??Они просто не хотят поднять Ж! п.с. а ещё один красавец удивляется:что там делать? в смысле перекрыть крышу,воистину блажен кто верует,кто никогда в своей жизни не поклеил даже обоев,может обо всём убедительно рассуждать,с него не убудет
airmax78 петросянище от бога, эти люди таки понимают в мопах и остеклении балконов а может это фейк,такой же как и голосеево 2)))
ну не мог такой эстет залезть за 15000+ гривен в месяц в такое говни щщще,да и фото попахивает 2000-м годом,ни авто,ни благоустройства в виде лебедей из шин и старых потухших мягких игрушек\великанов п.с. это адесский юморЪ,не все его понимают,это как рассказывать о Моцарте,а поскакать за полцены от АТБ на концерт одного незаконнорожденного, прождать его 2 часа,а потом таки убедиться,что это то ещё гов нищеее,но со скидкой для боХатых)))
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 07 лис, 2018 20:06, всього редагувалось 2 разів.