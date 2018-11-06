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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:56

  Vlad442 написав:
  striped написав:Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве?
И дверь входную приличную и опять же, бюджетную?
Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?

Эпицентр.


Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги :) Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:56

Жека79
... нє, та то я все зрозумів! - просто, яка різниця алкаш власник, наркоман, чи порядний таксист?(бо там, в контексті таке писалось, от Я стосовно цього і написав)
... а так, то тут все правильно! - сусідів розпитувати треба! - і чим більше, тим краще...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:01

  somilitark написав:airmax78 петросянище от бога,сталинка в 5 этажей,и эти люди таки понимают в мопах и остеклении балконов :lol:

Ну я же там как "турист". А покупать надо только модные МОПы.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:02

  somilitark написав:Других не дают бесплатно,а когда-то давали,что делать в таком случае?
Просто не замечать и писать жалобы,в надежде на обыкновенное чудо,не у всех же получается отыметь любыми способами,часто от нужных\правильных родителей в местах не для всех пару и выше объектов под сдачу и рубить бабло,а потом дико удивлятся:какой лопух ходит за минималку на работу??Они просто не хотят поднять Ж!
п.с. а ещё один красавец удивляется:что там делать? в смысле перекрыть крышу,воистину блажен кто верует,кто никогда в своей жизни не поклеил даже обоев,может обо всём убедительно рассуждать,с него не убудет :lol:

Если все будут богатыми, тогда кто будет работать?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:03

що лендлорди? - правда очі коле?!

  somilitark написав:часто от нужных\правильных родителей в местах не для всех пару и выше объектов под сдачу и рубить бабло,а потом дико удивлятся:какой лопух ходит за минималку на работу??Они просто не хотят поднять Ж!
п.с. а ещё один красавец удивляется:что там делать? в смысле перекрыть крышу,воистину блажен кто верует,кто никогда в своей жизни не поклеил даже обоев,может обо всём убедительно рассуждать,с него не убудет

... а Сомик, часто правду рубає нєподєцкі# :!: :lol: :lol: :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:06

  Жека79 написав:Вы что странный? Вам же говорят это совершенно разные вещи. Знаю случай когда соседи сверху постоянно топят. И соседи об этом знали и предупредили. Вот доллярчик пробьёт квартиру у нотариуса, будет думать что он супер перец, купит ее, сделает новый ремонт, а сосед сверху будет его 2-3 раза в год топить :mrgreen:
Когда то давно арендовал квартиру на Березняковской 4, старая панелька, 9-этажка. Я жил на 8 этаже. Один раз пошёл очень сильный дождь. Где то через минут 20-30 у меня в корридоре/кухне и комнате начались потеки по углам. Я в полной уверенности что меня топит сосед сверху бегу к нему, открывает женщина дверь, и я акуел. Такое впечатление что она не в квартире под крышей, а под каким то решетом. С потолка ручьём, просто потеки текут во всех мест. Я говорю это что вообще такое?? Она мне говорит-- такое постоянно при сильном дожде, мы говорит уже 5 лет пишем жалобы во все инстанции чтоб крышу перекрыли -всем похер. От такие дела

Абсолютно така сама ситуація в нашому під'їзді на Вєніку. Але скарги начебто подіяли...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:09

Одесса поймет о чем я ))

Число туристов за первое полугодие из Турции выросло– на 16,2% (до 134,2 тыс.)

В целом число туристов упало на 1,7% за первое полугодие, и это даже не смотря на проведение финала Лиги чемпионов между Реал Мадрид - Ливерпуль
https://interfax.com.ua/news/economic/543417.html
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:10

  airmax78 написав:
  somilitark написав:airmax78 петросянище от бога,сталинка в 5 этажей,и эти люди таки понимают в мопах и остеклении балконов :lol:

Ну я же там как "турист". А покупать надо только модные МОПы.


Блин не узнал вас в шляпе,Дункан петросянович :mrgreen:
сколько той жизни,можно и всю жизнь на съёмной)))
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги

...і Я таке читав тут(і не тільки тут) :shock:
... але деякі речі вних таки дешевші!

- а саме краще теба шукати у магазинах залишки.... наприклад, плитки, чи ламінату..... або якісь речі "по старих цінах" 8)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:15

  striped написав:
Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги :) Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.

Условные Трибеки годами ждут выполнения застройщиком своих обязательств.
Потом, в процессе ремонта, несколько раз меняют бригаду отделочников повышая первоначальный бюджет в несколько раз.
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