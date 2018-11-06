Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве? И дверь входную приличную и опять же, бюджетную? Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?
Эпицентр.
Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.
Жека79 ... нє, та то я все зрозумів! - просто, яка різниця алкаш власник, наркоман, чи порядний таксист?(бо там, в контексті таке писалось, от Я стосовно цього і написав) ... а так, то тут все правильно! - сусідів розпитувати треба! - і чим більше, тим краще...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
somilitark написав:Других не дают бесплатно,а когда-то давали,что делать в таком случае? Просто не замечать и писать жалобы,в надежде на обыкновенное чудо,не у всех же получается отыметь любыми способами,часто от нужных\правильных родителей в местах не для всех пару и выше объектов под сдачу и рубить бабло,а потом дико удивлятся:какой лопух ходит за минималку на работу??Они просто не хотят поднять Ж! п.с. а ещё один красавец удивляется:что там делать? в смысле перекрыть крышу,воистину блажен кто верует,кто никогда в своей жизни не поклеил даже обоев,может обо всём убедительно рассуждать,с него не убудет
Если все будут богатыми, тогда кто будет работать?
somilitark написав:часто от нужных\правильных родителей в местах не для всех пару и выше объектов под сдачу и рубить бабло,а потом дико удивлятся:какой лопух ходит за минималку на работу??Они просто не хотят поднять Ж! п.с. а ещё один красавец удивляется:что там делать? в смысле перекрыть крышу,воистину блажен кто верует,кто никогда в своей жизни не поклеил даже обоев,может обо всём убедительно рассуждать,с него не убудет
... а Сомик, часто правду рубає нєподєцкі#
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Жека79 написав:Вы что странный? Вам же говорят это совершенно разные вещи. Знаю случай когда соседи сверху постоянно топят. И соседи об этом знали и предупредили. Вот доллярчик пробьёт квартиру у нотариуса, будет думать что он супер перец, купит ее, сделает новый ремонт, а сосед сверху будет его 2-3 раза в год топить Когда то давно арендовал квартиру на Березняковской 4, старая панелька, 9-этажка. Я жил на 8 этаже. Один раз пошёл очень сильный дождь. Где то через минут 20-30 у меня в корридоре/кухне и комнате начались потеки по углам. Я в полной уверенности что меня топит сосед сверху бегу к нему, открывает женщина дверь, и я акуел. Такое впечатление что она не в квартире под крышей, а под каким то решетом. С потолка ручьём, просто потеки текут во всех мест. Я говорю это что вообще такое?? Она мне говорит-- такое постоянно при сильном дожде, мы говорит уже 5 лет пишем жалобы во все инстанции чтоб крышу перекрыли -всем похер. От такие дела
Абсолютно така сама ситуація в нашому під'їзді на Вєніку. Але скарги начебто подіяли...
striped написав: Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.
Условные Трибеки годами ждут выполнения застройщиком своих обязательств. Потом, в процессе ремонта, несколько раз меняют бригаду отделочников повышая первоначальный бюджет в несколько раз.