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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:20

UA

В парковых озерах застройщик предлагает ремонт по 120$/кв.м.
Это работа с материалами ( без фасада на кухне , без светильников )
Межкомнатные двери включены в стоимость.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:26

  zzzzzz написав:UA

В парковых озерах застройщик предлагает ремонт по 120$/кв.м.
Это работа с материалами ( без фасада на кухне , без светильников )
Межкомнатные двери включены в стоимость.

Давайте договоримся. Под понятием стоимости ремонта я понимаю все, все при все затраты начиная от получения ключей до второй арендной платы арендаторов. т.к. в первый месяц могут всякие недоделки повылазить.
Причиной низкой стоимости ремонта, как правило является отсутствие учета расходов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:30

  zzzzzz написав:UA

В парковых озерах застройщик предлагает ремонт по 120$/кв.м.
Это работа с материалами ( без фасада на кухне , без светильников )
Межкомнатные двери включены в стоимость.

Кухни у них всегда стояли,правда меньшего размера чем надо)))
Интеграл буд иногда просто продаёт по схеме "за ремонт денег не беру",следите за объектом,можете выловить вкусняшки,у них обычно в наборе заманиловки на старте продаж:ремонт за 50...80,у.е. за метр.
В последнее время стали озвучивать 100 за метр,так то что вы говорите,это максимум цен на их отделку,120 ещё не видел.
Минимум цен по их домам был на Каблукова,599 за метр с отделкой(единички,может вам больший метраж надобно,за него не знаю) :wink:
п.с. но знаю,что "обслуживание" у них не кислое,сразу парят карманный жек за 10-ку с метра,плюс бабушка одуванчик(ресепшен) за 150+ охрана 150 в месяц...
Востаннє редагувалось somilitark в Сер 07 лис, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:31

  striped написав:
  Vlad442 написав:
  striped написав:Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве?
И дверь входную приличную и опять же, бюджетную?
Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?

Эпицентр.


Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги :) Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.

эпик это для сладких лошков :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:31

UA
Я не такой спец в ремонте как вы. Просто говорю что видел. Сегодня лично был на просмотре. Могу описать .
Квартиры они сдают уже со стяжками.
Так же мне показали квартиру с ремонтом. Конечно я не такой спец, просто поделился информацией.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:34

  zzzzzz написав:.
Так же мне показали квартиру с ремонтом. Конечно я не такой спец, просто поделился информацией.

поделитесь ценами и характеристиками,это от застройщика или посредника?
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:37

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:UA

В парковых озерах застройщик предлагает ремонт по 120$/кв.м.
Это работа с материалами ( без фасада на кухне , без светильников )
Межкомнатные двери включены в стоимость.

Кухни у них всегда стояли,правда меньшего размера чем надо)))
Интеграл буд иногда просто продаёт по схеме "за ремонт денег не беру",следите за объектом,можете выловить вкусняшки,у них обычно в наборе заманиловки на старте продаж:ремонт за 50...80,у.е. за метр.
В последнее время стали озвучивать 100 за метр,так то что вы говорите,это максимум цен на их отделку,120 ещё не видел.
Минимум цен по их домам был на Каблукова,599 за метр с отделкой(единички,может вам больший метраж надобно,за него не знаю) :wink:
п.с. но знаю,что "обслуживание" у них не кислое,сразу парят карманный жек за 10-ку с метра,плюс бабушка одуванчик(ресепшен) за 150+ охрана 150 в месяц...


Эта стоимость за ремонт в трешке ( 95 кв.м.) Инфа на сегодня. Дом 12 ( рассказывают что уже в этом месяце должны получить сертификат )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Сегодня лично был на просмотре. Могу описать . Квартиры они сдают уже со стяжками.

а чё они то стягивают в квартирах этими стяжками??? :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:39

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Сегодня лично был на просмотре. Могу описать . Квартиры они сдают уже со стяжками.

а чё они то стягивают в квартирах этими стяжками??? :shock:

Ну не спец. я в ремонтах. Фото показать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:41

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Сегодня лично был на просмотре. Могу описать . Квартиры они сдают уже со стяжками.

а чё они то стягивают в квартирах этими стяжками??? :shock:

Ну не спец. я в ремонтах. Фото показать ?

аякжэ! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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