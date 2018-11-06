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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:20
UA
В парковых озерах застройщик предлагает ремонт по 120$/кв.м.
Это работа с материалами ( без фасада на кухне , без светильников )
Межкомнатные двери включены в стоимость.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:26
zzzzzz написав:UA
В парковых озерах застройщик предлагает ремонт по 120$/кв.м.
Это работа с материалами ( без фасада на кухне , без светильников )
Межкомнатные двери включены в стоимость.
Давайте договоримся. Под понятием стоимости ремонта я понимаю все, все при все затраты начиная от получения ключей до второй арендной платы арендаторов. т.к. в первый месяц могут всякие недоделки повылазить.
Причиной низкой стоимости ремонта, как правило является отсутствие учета расходов.
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UA
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:30
zzzzzz написав:UA
В парковых озерах застройщик предлагает ремонт по 120$/кв.м.
Это работа с материалами ( без фасада на кухне , без светильников )
Межкомнатные двери включены в стоимость.
Кухни у них всегда стояли,правда меньшего размера чем надо)))
Интеграл буд иногда просто продаёт по схеме "за ремонт денег не беру",следите за объектом,можете выловить вкусняшки,у них обычно в наборе заманиловки на старте продаж:ремонт за 50...80,у.е. за метр.
В последнее время стали озвучивать 100 за метр,так то что вы говорите,это максимум цен на их отделку,120 ещё не видел.
Минимум цен по их домам был на Каблукова,599 за метр с отделкой(единички,может вам больший метраж надобно,за него не знаю)
п.с. но знаю,что "обслуживание" у них не кислое,сразу парят карманный жек за 10-ку с метра,плюс бабушка одуванчик(ресепшен) за 150+ охрана 150 в месяц...
Востаннє редагувалось somilitark
в Сер 07 лис, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:31
striped написав: Vlad442 написав: striped написав:
Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве?
И дверь входную приличную и опять же, бюджетную?
Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?
Эпицентр.
Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги
Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.
эпик это для сладких лошков
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:31
UA
Я не такой спец в ремонте как вы. Просто говорю что видел. Сегодня лично был на просмотре. Могу описать .
Квартиры они сдают уже со стяжками.
Так же мне показали квартиру с ремонтом. Конечно я не такой спец, просто поделился информацией.
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:34
zzzzzz написав:
.
Так же мне показали квартиру с ремонтом. Конечно я не такой спец, просто поделился информацией.
поделитесь ценами и характеристиками,это от застройщика или посредника?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:37
somilitark написав: zzzzzz написав:UA
В парковых озерах застройщик предлагает ремонт по 120$/кв.м.
Это работа с материалами ( без фасада на кухне , без светильников )
Межкомнатные двери включены в стоимость.
Кухни у них всегда стояли,правда меньшего размера чем надо)))
Интеграл буд иногда просто продаёт по схеме "за ремонт денег не беру",следите за объектом,можете выловить вкусняшки,у них обычно в наборе заманиловки на старте продаж:ремонт за 50...80,у.е. за метр.
В последнее время стали озвучивать 100 за метр,так то что вы говорите,это максимум цен на их отделку,120 ещё не видел.
Минимум цен по их домам был на Каблукова,599 за метр с отделкой(единички,может вам больший метраж надобно,за него не знаю)
п.с. но знаю,что "обслуживание" у них не кислое,сразу парят карманный жек за 10-ку с метра,плюс бабушка одуванчик(ресепшен) за 150+ охрана 150 в месяц...
Эта стоимость за ремонт в трешке ( 95 кв.м.) Инфа на сегодня. Дом 12 ( рассказывают что уже в этом месяце должны получить сертификат )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:38
zzzzzz написав:
Сегодня лично был на просмотре. Могу описать . Квартиры они сдают уже со стяжками
.
а чё они то стягивают в квартирах этими стяжками???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:39
Прохожий написав: zzzzzz написав:
Сегодня лично был на просмотре. Могу описать . Квартиры они сдают уже со стяжками
.
а чё они то стягивают в квартирах этими стяжками???
Ну не спец. я в ремонтах. Фото показать ?
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zzzzzz
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:41
zzzzzz написав: Прохожий написав: zzzzzz написав:
Сегодня лично был на просмотре. Могу описать . Квартиры они сдают уже со стяжками
.
а чё они то стягивают в квартирах этими стяжками???
Ну не спец. я в ремонтах. Фото показать
?
аякжэ!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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