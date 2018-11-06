У них раньше и штукатурка стен гипсовая(ротбандом) была в комплекте,стяжка это как входные двери,то что они этим хвастаются,то это печаль печальная.
Фото давайте,будет хоть пару сообщений по теме ветки за месяц!
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:45
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:48
Прохожий
Квартира в доме №12 , 14 этаж , после строителей , 94 кв.м - 94 тыс.долларов ( дом обещают сдать в этом квартале )
Лифты уже работают но отопление не подключено.
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...а вид з вікон - нічо так))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:51
zzzzzz
Норм.только цена не в адеквате для левого берега и такого метража.
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:52
Оно двухсторонняя в основном вид на ТЭЦ , 1 комната на ЖК ( фото не сделал - завтыкал)
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
[*]
это с ремонтом?
чё там за дырки на стыке стена/пол?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:55
... ну, на двох фотках видно - сосновий лісок/гайок - красотааааааа..... і чисте повітря має бути...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:56
В 13 доме подешевле , сдача март-апрель ( это по словам менеджера) там цены пониже
22 этаж - 90 кв - 76300
17 этаж - 95 кв - 86160
15 этаж - 96 кв - 81530
Вот фото 13 дома со стороны ЖК
Живите своим умом!
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не для тех, кто экономит деньги, но для тех, кто экономит время.
Если есть время во время ремонта кататься по городу выбирать что где дешевле... но времени никогда нет, или оно не стоит тех 10-20%, особенно на мелочевке.
Например гипсокартон немного дешевле заказать на фирме, но, чтобы оно того стоило, нужно заказывать много. Если нужно 2 листа, больше потеряешь на доставке. Или смесители-мойки. На рынке и на фирмах вполне приличное на 20-30% дешевле, чем в Эпицентре, но если за ними ехать на такси, то вся выгода теряется.
Эпицентр хорош тем, что там можно купить все в одном месте и сэкономить на доставке и свое время.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:58
Нет , это без ремонта - состояние - после строителей.
С ремонтом я не делал фото , могу на словах описать.
В санузле плитка , ванна, раковины, унитаз , двери .
Полы ламинат , стены обои под покраску, установлены выключатели , розетки, межкомнатные двери.
Живите своим умом!
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