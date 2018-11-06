Додано: Сер 07 лис, 2018 20:56

striped написав: Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат. Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.

Не для тех, кто экономит деньги, но для тех, кто экономит время.Если есть время во время ремонта кататься по городу выбирать что где дешевле... но времени никогда нет, или оно не стоит тех 10-20%, особенно на мелочевке.Например гипсокартон немного дешевле заказать на фирме, но, чтобы оно того стоило, нужно заказывать много. Если нужно 2 листа, больше потеряешь на доставке. Или смесители-мойки. На рынке и на фирмах вполне приличное на 20-30% дешевле, чем в Эпицентре, но если за ними ехать на такси, то вся выгода теряется.Эпицентр хорош тем, что там можно купить все в одном месте и сэкономить на доставке и свое время.