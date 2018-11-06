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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2636263726382639>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:45

  zzzzzz написав:Ну не спец. я в ремонтах. Фото показать ?

У них раньше и штукатурка стен гипсовая(ротбандом) была в комплекте,стяжка это как входные двери,то что они этим хвастаются,то это печаль печальная.
Фото давайте,будет хоть пару сообщений по теме ветки за месяц!
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:48

Прохожий

Квартира в доме №12 , 14 этаж , после строителей , 94 кв.м - 94 тыс.долларов ( дом обещают сдать в этом квартале )
Лифты уже работают но отопление не подключено.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...а вид з вікон - нічо так))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:51

zzzzzz
Норм.только цена не в адеквате для левого берега и такого метража.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:52

  Долярчик написав:...а вид з вікон - нічо так))

Оно двухсторонняя в основном вид на ТЭЦ , 1 комната на ЖК ( фото не сделал - завтыкал)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[*]
  zzzzzz написав:Квартира в доме №12 , 14 этаж , после строителей , 94 кв.м - 94 тыс.долларов ( дом обещают сдать в этом квартале ) Лифты уже работают но отопление не подключено.

это с ремонтом?
чё там за дырки на стыке стена/пол?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:55

  zzzzzz написав:
  Долярчик написав:...а вид з вікон - нічо так))

Оно двухсторонняя в основном вид на ТЭЦ , 1 комната на ЖК ( фото не сделал - завтыкал)

... ну, на двох фотках видно - сосновий лісок/гайок - красотааааааа..... і чисте повітря має бути...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:56

  somilitark написав:zzzzzz
Норм.только цена не в адеквате для левого берега и такого метража.


В 13 доме подешевле , сдача март-апрель ( это по словам менеджера) там цены пониже
22 этаж - 90 кв - 76300
17 этаж - 95 кв - 86160
15 этаж - 96 кв - 81530

Вот фото 13 дома со стороны ЖК
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.

Не для тех, кто экономит деньги, но для тех, кто экономит время.
Если есть время во время ремонта кататься по городу выбирать что где дешевле... но времени никогда нет, или оно не стоит тех 10-20%, особенно на мелочевке.
Например гипсокартон немного дешевле заказать на фирме, но, чтобы оно того стоило, нужно заказывать много. Если нужно 2 листа, больше потеряешь на доставке. Или смесители-мойки. На рынке и на фирмах вполне приличное на 20-30% дешевле, чем в Эпицентре, но если за ними ехать на такси, то вся выгода теряется.
Эпицентр хорош тем, что там можно купить все в одном месте и сэкономить на доставке и свое время.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:58

  Прохожий написав:[*]
  zzzzzz написав:Квартира в доме №12 , 14 этаж , после строителей , 94 кв.м - 94 тыс.долларов ( дом обещают сдать в этом квартале ) Лифты уже работают но отопление не подключено.

это с ремонтом?
чё там за дырки на стыке стена/пол?


Нет , это без ремонта - состояние - после строителей.
С ремонтом я не делал фото , могу на словах описать.
В санузле плитка , ванна, раковины, унитаз , двери .
Полы ламинат , стены обои под покраску, установлены выключатели , розетки, межкомнатные двери.
Живите своим умом!
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