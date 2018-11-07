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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26372638263926402641>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:02

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:[*]
  zzzzzz написав:Квартира в доме №12 , 14 этаж , после строителей , 94 кв.м - 94 тыс.долларов ( дом обещают сдать в этом квартале ) Лифты уже работают но отопление не подключено.

это с ремонтом?
чё там за дырки на стыке стена/пол?


Нет , это без ремонта - состояние - после строителей.
С ремонтом я не делал фото , могу на словах описать.
В санузле плитка , ванна, раковины, унитаз , двери .
Полы ламинат , стены обои под покраску, установлены выключатели , розетки, межкомнатные двери.

надабрать!
только ИМХО цена за ЭТо мягко говоря неадекватная
подождите пару лет, все дешевеет...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:03

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:zzzzzz
Норм.только цена не в адеквате для левого берега и такого метража.


В 13 доме подешевле , сдача март-апрель ( это по словам менеджера) там цены пониже
22 этаж - 90 кв - 76300
17 этаж - 95 кв - 86160
15 этаж - 96 кв - 81530

Ну так чего думать,берите в 13-м доме,они нормальные ребята-достроят оба,всё равно и 12-й дом затянут по вводу в эксплуатацию,летом\осенью заедут жильцы в оба дома.
Я бы брал повыше,мой 11 и 17-й этажи не вставляют,был на 23-м,супер,нет ни комаров,никуа не долетает,брал бы предпоследний в следующий раз.

Они реально могут подарить ремонт,или взять за него 50 у.е.Оставьте им телефон или лучше электронку,они иногда заманивают капитально :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:05

  Прохожий написав:надабрать!
только ИМХО цена за ЭТо мягко говоря неадекватная
подождите пару лет, все дешевеет...


Я пока еще ничего не беру, хожу смотрю , фотографирую. Смешно цены в Автографе по 1 тыс.за квадрат в стадии котлована ( расстояние до Автографа видно на фото )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:05

  Vlad442 написав:
  striped написав:Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.

Не для тех, кто экономит деньги, но для тех, кто экономит время.
Если есть время во время ремонта кататься по городу выбирать что где дешевле... но времени никогда нет, или оно не стоит тех 10-20%, особенно на мелочевке.
Например гипсокартон немного дешевле заказать на фирме, но, чтобы оно того стоило, нужно заказывать много. Если нужно 2 листа, больше потеряешь на доставке. Или смесители-мойки. На рынке и на фирмах вполне приличное на 20-30% дешевле, чем в Эпицентре, но если за ними ехать на такси, то вся выгода теряется.
Эпицентр хорош тем, что там можно купить все в одном месте и сэкономить на доставке и свое время.

теоретик-лошок детектэд, сорри за мой французский... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:10

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:
  striped написав:Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.

Не для тех, кто экономит деньги, но для тех, кто экономит время.
Если есть время во время ремонта кататься по городу выбирать что где дешевле... но времени никогда нет, или оно не стоит тех 10-20%, особенно на мелочевке.
Например гипсокартон немного дешевле заказать на фирме, но, чтобы оно того стоило, нужно заказывать много. Если нужно 2 листа, больше потеряешь на доставке. Или смесители-мойки. На рынке и на фирмах вполне приличное на 20-30% дешевле, чем в Эпицентре, но если за ними ехать на такси, то вся выгода теряется.
Эпицентр хорош тем, что там можно купить все в одном месте и сэкономить на доставке и свое время.

теоретик-лошок детектэд, сорри за мой французский... :mrgreen:

сегодня видел ауди q8 на улице льва толстого... лоховской драндулет
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:10

  Прохожий написав:только ИМХО цена за ЭТо мягко говоря неадекватная
подождите пару лет, все дешевеет...


Я еще не мониторил вторичку в этом ЖК , интересно сравнивать цены.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:теоретик-лошок детектэд, сорри за мой французский...

ПНХ, сорри за мой французский...
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня видел ауди q8 на улице льва толстого... лоховской драндулет

поведай на чем "нелоховском" ездишь? :mrgreen:
кстати как думаешь РР лоховской драндулет?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:13

  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня видел ауди q8 на улице льва толстого... лоховской драндулет

И не говори,твой дастер конечно круче!Хотел написать зато не в кредит,но блин,он взят в кредит)))
п.с.Макс и Уня,вы сделали мой день,но Уня после стаканчика начал радовать юмором,а Макс без :mrgreen:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:16

О вот на ОЛХ нашел квартиру в том же доме только на 23 этаже , всего на 2 штуки дороже , квартира торцевая в том же стояке где я был. Фото получше , можно все рассмотреть.

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-vi ... f;promoted
Живите своим умом!
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