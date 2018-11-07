Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Квартира в доме №12 , 14 этаж , после строителей , 94 кв.м - 94 тыс.долларов ( дом обещают сдать в этом квартале ) Лифты уже работают но отопление не подключено.
это с ремонтом? чё там за дырки на стыке стена/пол?
Нет , это без ремонта - состояние - после строителей. С ремонтом я не делал фото , могу на словах описать. В санузле плитка , ванна, раковины, унитаз , двери . Полы ламинат , стены обои под покраску, установлены выключатели , розетки, межкомнатные двери.
надабрать! только ИМХО цена за ЭТо мягко говоря неадекватная подождите пару лет, все дешевеет...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
somilitark написав:zzzzzz Норм.только цена не в адеквате для левого берега и такого метража.
В 13 доме подешевле , сдача март-апрель ( это по словам менеджера) там цены пониже 22 этаж - 90 кв - 76300 17 этаж - 95 кв - 86160 15 этаж - 96 кв - 81530
Ну так чего думать,берите в 13-м доме,они нормальные ребята-достроят оба,всё равно и 12-й дом затянут по вводу в эксплуатацию,летом\осенью заедут жильцы в оба дома. Я бы брал повыше,мой 11 и 17-й этажи не вставляют,был на 23-м,супер,нет ни комаров,никуа не долетает,брал бы предпоследний в следующий раз.
Они реально могут подарить ремонт,или взять за него 50 у.е.Оставьте им телефон или лучше электронку,они иногда заманивают капитально
striped написав:Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.
Не для тех, кто экономит деньги, но для тех, кто экономит время. Если есть время во время ремонта кататься по городу выбирать что где дешевле... но времени никогда нет, или оно не стоит тех 10-20%, особенно на мелочевке. Например гипсокартон немного дешевле заказать на фирме, но, чтобы оно того стоило, нужно заказывать много. Если нужно 2 листа, больше потеряешь на доставке. Или смесители-мойки. На рынке и на фирмах вполне приличное на 20-30% дешевле, чем в Эпицентре, но если за ними ехать на такси, то вся выгода теряется. Эпицентр хорош тем, что там можно купить все в одном месте и сэкономить на доставке и свое время.
теоретик-лошок детектэд, сорри за мой французский...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
striped написав:Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.
Не для тех, кто экономит деньги, но для тех, кто экономит время. Если есть время во время ремонта кататься по городу выбирать что где дешевле... но времени никогда нет, или оно не стоит тех 10-20%, особенно на мелочевке. Например гипсокартон немного дешевле заказать на фирме, но, чтобы оно того стоило, нужно заказывать много. Если нужно 2 листа, больше потеряешь на доставке. Или смесители-мойки. На рынке и на фирмах вполне приличное на 20-30% дешевле, чем в Эпицентре, но если за ними ехать на такси, то вся выгода теряется. Эпицентр хорош тем, что там можно купить все в одном месте и сэкономить на доставке и свое время.
теоретик-лошок детектэд, сорри за мой французский...
сегодня видел ауди q8 на улице льва толстого... лоховской драндулет