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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2638263926402641>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:24

  zzzzzz написав:О вот на ОЛХ нашел квартиру в том же доме только на 23 этаже , всего на 2 штуки дороже , квартира торцевая в том же стояке где я был. Фото получше , можно все рассмотреть.

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-vi ... f;promoted

До торга!
Скорее всего застройщик кидает на ОЛХ,а вы говорите нетУ :mrgreen:
п.с. всё нормально,косяков откровенных нет,даже окна приличные,это редкость.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:24

Кстати спросил про цены в ДС на территории , всего 10 тыс.грн / мес :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:27

Кстати, кто-то говорил, что в Эпицентре уже нет жлоб кухонь.
https://27.ua/ua/shop/kukhnya-vesna-ter ... nt=13776_1
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:32

  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня видел ауди q8 на улице льва толстого... лоховской драндулет

В Липинке такой паркуется.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:40

Ааааа...ржу .... квартира с дизайнерским ремонтом :mrgreen: :mrgreen:
Я бы таких дизайнеров на лоботомию отправлял

87 кв.м. - 105 тыс $

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-proda ... 98496ca53f
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:51

  zzzzzz написав:Ааааа...ржу .... квартира с дизайнерским ремонтом :mrgreen: :mrgreen:
Я бы таких дизайнеров на лоботомию отправлял

87 кв.м. - 105 тыс $

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-proda ... 98496ca53f

думаю для влад442 это недостижимый идеал ремонта :mrgreen:
а так живенько, особенно с/у впечатлили...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:52

  zzzzzz написав:О вот на ОЛХ нашел квартиру в том же доме только на 23 этаже , всего на 2 штуки дороже , квартира торцевая в том же стояке где я был. Фото получше , можно все рассмотреть.

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-vi ... f;promoted

У них весьма высокая степень готовности к последующей отделке.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:53

  zzzzzz написав:Ааааа...ржу .... квартира с дизайнерским ремонтом :mrgreen: :mrgreen:
Я бы таких дизайнеров на лоботомию отправлял

87 кв.м. - 105 тыс $

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-proda ... 98496ca53f


Воистину, иногда лучше "неиспорченная ремонтом квартира" :)
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:54

  Прохожий написав:думаю для влад442 это недостижимый идеал ремонта :mrgreen:
а так живенько, особенно с/у впечатлили...


я думаю это ремонт в ультрамодном стиле " ХАЙ ТАК " :mrgreen:

Думаю все слышали этот прикол, а кто не слышал слушайте.
Ремонт который начинается в стиле high-tech, плавно перетекает в стиль "Хай-так" и заканчивается в стиле " х...й с ним " :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:56

  UA написав:
  zzzzzz написав:О вот на ОЛХ нашел квартиру в том же доме только на 23 этаже , всего на 2 штуки дороже , квартира торцевая в том же стояке где я был. Фото получше , можно все рассмотреть.

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-vi ... f;promoted

У них весьма высокая степень готовности к последующей отделке.


Да, я об этом и говорю. На полу это стяжки сделаны ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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