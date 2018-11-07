Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:24
До торга!
Скорее всего застройщик кидает на ОЛХ,а вы говорите нетУ
п.с. всё нормально,косяков откровенных нет,даже окна приличные,это редкость.
somilitark
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Додано: Сер 07 лис, 2018 21:24
Кстати спросил про цены в ДС на территории , всего 10 тыс.грн / мес
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 07 лис, 2018 21:27
Кстати, кто-то говорил, что в Эпицентре уже нет жлоб кухонь.
https://27.ua/ua/shop/kukhnya-vesna-ter ... nt=13776_1
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
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Додано: Сер 07 лис, 2018 21:32
Оранжевый-хит сезона написав:
сегодня видел ауди q8 на улице льва толстого... лоховской драндулет
В Липинке такой паркуется.
speedsx
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Додано: Сер 07 лис, 2018 21:40
Ааааа...ржу .... квартира
с дизайнерским ремонтом
Я бы таких дизайнеров на лоботомию отправлял
87 кв.м. - 105 тыс $
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-proda ... 98496ca53f
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 07 лис, 2018 21:51
думаю для влад442 это недостижимый идеал ремонта
а так живенько, особенно с/у впечатлили...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Додано: Сер 07 лис, 2018 21:52
У них весьма высокая степень готовности к последующей отделке.
UA
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Додано: Сер 07 лис, 2018 21:53
Воистину, иногда лучше "неиспорченная ремонтом квартира"
Elensk
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Додано: Сер 07 лис, 2018 21:54
Прохожий написав:
думаю для влад442 это недостижимый идеал ремонта
а так живенько, особенно с/у впечатлили...
я думаю это ремонт в ультрамодном стиле " ХАЙ ТАК "
Думаю все слышали этот прикол, а кто не слышал слушайте.
Ремонт который начинается в стиле high-tech, плавно перетекает в стиль "Хай-так" и заканчивается в стиле " х...й с ним "
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 07 лис, 2018 21:56
UA написав:
У них весьма высокая степень готовности к последующей отделке.
Да, я об этом и говорю. На полу это стяжки сделаны ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Подякували: 4633 раз.
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