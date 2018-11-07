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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:57
Дизайнерская дверца доступа к счетчикам в зоне душа.
Жаль рядом электрощиток не разместили.
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UA
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Додано: Сер 07 лис, 2018 22:08
zzzzzz написав: UA написав:
У них весьма высокая степень готовности к последующей отделке.
Да, я об этом и говорю. На полу это стяжки сделаны ?
Ну как бы все приличные застройщики со стяжкой сдают.
А вот машинная штукатурка это редкость.
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UA
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Додано: Сер 07 лис, 2018 22:18
striped написав: Vlad442 написав: striped написав:
Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве?
И дверь входную приличную и опять же, бюджетную?
Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?
Эпицентр.
Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги
Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.
погуглите белоцерковскую мебель (что-то типа мебель стар) и мебель сервис львовский. за качество не ручаюсь.
дверь входную - двери белорусии..хотя может и дешевле что есть.
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change_pm
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