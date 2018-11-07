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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2638263926402641

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:57

  zzzzzz написав:Ааааа...ржу .... квартира с дизайнерским ремонтом :mrgreen: :mrgreen:
Я бы таких дизайнеров на лоботомию отправлял

87 кв.м. - 105 тыс $

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-proda ... 98496ca53f

Дизайнерская дверца доступа к счетчикам в зоне душа.
Жаль рядом электрощиток не разместили.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:08

  zzzzzz написав:
  UA написав:У них весьма высокая степень готовности к последующей отделке.


Да, я об этом и говорю. На полу это стяжки сделаны ?

Ну как бы все приличные застройщики со стяжкой сдают.
А вот машинная штукатурка это редкость.
UA
 
Повідомлень: 3057
З нами з: 19.07.08
Подякував: 239 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:18

  striped написав:
  Vlad442 написав:
  striped написав:Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве?
И дверь входную приличную и опять же, бюджетную?
Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?

Эпицентр.


Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги :) Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.

погуглите белоцерковскую мебель (что-то типа мебель стар) и мебель сервис львовский. за качество не ручаюсь.

дверь входную - двери белорусии..хотя может и дешевле что есть.
change_pm
 
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