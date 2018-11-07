|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 лис, 2018 21:57
Дизайнерская дверца доступа к счетчикам в зоне душа.
Жаль рядом электрощиток не разместили.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3062
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:08
zzzzzz написав: UA написав:
У них весьма высокая степень готовности к последующей отделке.
Да, я об этом и говорю. На полу это стяжки сделаны ?
Ну как бы все приличные застройщики со стяжкой сдают.
А вот машинная штукатурка это редкость.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3062
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 240 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 22:18
striped написав: Vlad442 написав: striped написав:
Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве?
И дверь входную приличную и опять же, бюджетную?
Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?
Эпицентр.
Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги
Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.
погуглите белоцерковскую мебель (что-то типа мебель стар) и мебель сервис львовский. за качество не ручаюсь.
дверь входную - двери белорусии..хотя может и дешевле что есть.
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:03
Vlad442 написав:
Эпицентр хорош тем, что там можно купить все в одном месте и сэкономить на доставке и свое время.
... от, Я саме із-за цього і буду брати половину(а може і більшу половину) буд-матеріалів в епіку, коли весною буду робити ремонт...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5202
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:10
Жека79 написав:
Вы что странный? Вам же говорят это совершенно разные вещи. Знаю случай когда соседи сверху постоянно топят. И соседи об этом знали и предупредили. Вот доллярчик пробьёт квартиру у нотариуса, будет думать что он супер перец, купит ее, сделает новый ремонт, а сосед сверху будет его 2-3 раза в год топить
Когда то давно арендовал квартиру на Березняковской 4, старая панелька, 9-этажка. Я жил на 8 этаже. Один раз пошёл очень сильный дождь. Где то через минут 20-30 у меня в корридоре/кухне и комнате начались потеки по углам. Я в полной уверенности что меня топит сосед сверху бегу к нему, открывает женщина дверь, и я акуел. Такое впечатление что она не в квартире под крышей, а под каким то решетом. С потолка ручьём, просто потеки текут во всех мест. Я говорю это что вообще такое?? Она мне говорит-- такое постоянно при сильном дожде, мы говорит уже 5 лет пишем жалобы во все инстанции чтоб крышу перекрыли -всем похер. От такие дела
частично решается страховкой. пару лет назад здесь уже описывали ситуацию когда затопили 4 этажа вниз. 3 обычных а самый нижний застрахован, страховая взула виновника больше всех.
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 360
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:12
UA написав: striped написав:
Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги
Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.
Условные Трибеки годами ждут выполнения застройщиком своих обязательств.
Потом, в процессе ремонта, несколько раз меняют бригаду отделочников повышая первоначальный бюджет в несколько раз.
бригады строителей надо менять докапываясь до качества, тодгда первоначальный бюджет будет наоборот, уменьшаться:)
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 360
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:13
airmax78 написав: Elensk написав: antey1969 написав:
ОВГЗ населению - последний рубеж.
Вспоминая 1998 год, да, таки страшно.
В любой нормальной стране мира население -один из ключевых покупателей ОВГЗ. Если вспомнить историю, то первые ОВГЗ как раз для населения и выпускались. Так что все норм. Покупайте ОВГЗ и не бойтесь. Если страна банкрот, то население не может быть богатым с кучей баксов в матрасе. Это неприродньо (укр). Судьба страны = судьба граждан. Но мы прорвемся.
дада, пра-пра-дедушка как раз расказывал как хорошо применять облигации для растопки печи
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 360
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:21
striped написав:
Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве?
И дверь входную приличную и опять же, бюджетную?
Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?
Украинская плитка Атем есть вполне современные серии. Агромат.
Двери Белоруссии.
кухня в ЛеруаМерлен есть самая дешевая, от нее берется каркас, комплектуется дешевыми но нормальными фасадами и получается конфетка
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 360
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:23
UA написав:
Дизайнерская дверца доступа к счетчикам в зоне душа.
Жаль рядом электрощиток не разместили.
Ну, если там стояк и счетчики, то выбора особого не было. Ремонт супербюджетный, судя по санузлу и ему лет 10, судя по состоянию санузла.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26658
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 694 раз.
- Подякували: 2962 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:32
... а як служить отакий диван, як там на фото? (моя хоче подібний в нову квартиру, тільки іншого кольору)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5202
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|