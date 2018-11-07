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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26392640264126422643>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 21:57

  zzzzzz написав:Ааааа...ржу .... квартира с дизайнерским ремонтом :mrgreen: :mrgreen:
Я бы таких дизайнеров на лоботомию отправлял

87 кв.м. - 105 тыс $

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-proda ... 98496ca53f

Дизайнерская дверца доступа к счетчикам в зоне душа.
Жаль рядом электрощиток не разместили.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:08

  zzzzzz написав:
  UA написав:У них весьма высокая степень готовности к последующей отделке.


Да, я об этом и говорю. На полу это стяжки сделаны ?

Ну как бы все приличные застройщики со стяжкой сдают.
А вот машинная штукатурка это редкость.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 22:18

  striped написав:
  Vlad442 написав:
  striped написав:Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве?
И дверь входную приличную и опять же, бюджетную?
Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?

Эпицентр.


Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги :) Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.

погуглите белоцерковскую мебель (что-то типа мебель стар) и мебель сервис львовский. за качество не ручаюсь.

дверь входную - двери белорусии..хотя может и дешевле что есть.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Эпицентр хорош тем, что там можно купить все в одном месте и сэкономить на доставке и свое время.

... от, Я саме із-за цього і буду брати половину(а може і більшу половину) буд-матеріалів в епіку, коли весною буду робити ремонт...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:10

  Жека79 написав:
Вы что странный? Вам же говорят это совершенно разные вещи. Знаю случай когда соседи сверху постоянно топят. И соседи об этом знали и предупредили. Вот доллярчик пробьёт квартиру у нотариуса, будет думать что он супер перец, купит ее, сделает новый ремонт, а сосед сверху будет его 2-3 раза в год топить :mrgreen:
Когда то давно арендовал квартиру на Березняковской 4, старая панелька, 9-этажка. Я жил на 8 этаже. Один раз пошёл очень сильный дождь. Где то через минут 20-30 у меня в корридоре/кухне и комнате начались потеки по углам. Я в полной уверенности что меня топит сосед сверху бегу к нему, открывает женщина дверь, и я акуел. Такое впечатление что она не в квартире под крышей, а под каким то решетом. С потолка ручьём, просто потеки текут во всех мест. Я говорю это что вообще такое?? Она мне говорит-- такое постоянно при сильном дожде, мы говорит уже 5 лет пишем жалобы во все инстанции чтоб крышу перекрыли -всем похер. От такие дела
частично решается страховкой. пару лет назад здесь уже описывали ситуацию когда затопили 4 этажа вниз. 3 обычных а самый нижний застрахован, страховая взула виновника больше всех.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:12

  UA написав:
  striped написав:
Эпицентр это самое очевидное. Но читая ветку встречал несколько раз мнения, что Эпицентр это не для тех, кто экономит деньги :) Потому и спрашиваю где же условные Трибеки все это покупают, чтобы потом говорить как дешево вышел ремонт за квадрат.

Условные Трибеки годами ждут выполнения застройщиком своих обязательств.
Потом, в процессе ремонта, несколько раз меняют бригаду отделочников повышая первоначальный бюджет в несколько раз.
бригады строителей надо менять докапываясь до качества, тодгда первоначальный бюджет будет наоборот, уменьшаться:)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:13

  airmax78 написав:
  Elensk написав:
  antey1969 написав:ОВГЗ населению - последний рубеж.


Вспоминая 1998 год, да, таки страшно.

В любой нормальной стране мира население -один из ключевых покупателей ОВГЗ. Если вспомнить историю, то первые ОВГЗ как раз для населения и выпускались. Так что все норм. Покупайте ОВГЗ и не бойтесь. Если страна банкрот, то население не может быть богатым с кучей баксов в матрасе. Это неприродньо (укр). Судьба страны = судьба граждан. Но мы прорвемся.
дада, пра-пра-дедушка как раз расказывал как хорошо применять облигации для растопки печи
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:21

  striped написав:Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве?
И дверь входную приличную и опять же, бюджетную?
Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?

Украинская плитка Атем есть вполне современные серии. Агромат.
Двери Белоруссии.
кухня в ЛеруаМерлен есть самая дешевая, от нее берется каркас, комплектуется дешевыми но нормальными фасадами и получается конфетка
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:23

  UA написав:
  zzzzzz написав:Ааааа...ржу .... квартира с дизайнерским ремонтом :mrgreen: :mrgreen:
Я бы таких дизайнеров на лоботомию отправлял

87 кв.м. - 105 тыс $

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-proda ... 98496ca53f

Дизайнерская дверца доступа к счетчикам в зоне душа.
Жаль рядом электрощиток не разместили.

Ну, если там стояк и счетчики, то выбора особого не было. Ремонт супербюджетный, судя по санузлу и ему лет 10, судя по состоянию санузла.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... а як служить отакий диван, як там на фото? (моя хоче подібний в нову квартиру, тільки іншого кольору)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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