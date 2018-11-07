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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2640264126422643>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:32

  airmax78 написав:Ну, если там стояк и счетчики, то выбора особого не было. Ремонт супербюджетный, судя по санузлу и ему лет 10, судя по состоянию санузла.

Размещение сантехприборов поменять это архитектурно-строительное образование иметь нужно?
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:33

  Diman написав:
  striped написав:Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве?
И дверь входную приличную и опять же, бюджетную?
Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?

Украинская плитка Атем есть вполне современные серии. Агромат.
Двери Белоруссии.
кухня в ЛеруаМерлен есть самая дешевая, от нее берется каркас, комплектуется дешевыми но нормальными фасадами и получается конфетка

А если у Вас есть карточки строительных гипермаркетов,
то получите в Эпицентре скидку до 10 %,
а в Агромате - скидку до 20 %.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:36

  airmax78 написав:Ну, если там стояк и счетчики, то выбора особого не было. Ремонт супербюджетный, судя по санузлу и ему лет 10, судя по состоянию санузла.


Этот дом 2011 .
Ремонт в стиле "ностальгия по совку"
Мне эта зеленая плитка напомнила санузлы в совдеповских мед.учреждениях.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:36

  Diman написав:бригады строителей надо менять докапываясь до качества, тодгда первоначальный бюджет будет наоборот, уменьшаться:)

Добросовестные мастера не очень то и хотят доделывать после других.
Причин несколько.
Главная - мож хозяин не рассчитался с предыдущей бригадой и они сами ушли?
У мастеров тема кидал - заказчиков ведущая.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:41

Вот здесь видно что дизайнер работал.
https://www.olx.ua/obyavlenie/2k-alishe ... d95a5a0d0c

Это дом по соседству с Парковыми
Я бы только в гостинной эти полосатые обои убрал.
Сан узел норм, кухня тоже.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:43

  UA написав:
  airmax78 написав:Ну, если там стояк и счетчики, то выбора особого не было. Ремонт супербюджетный, судя по санузлу и ему лет 10, судя по состоянию санузла.

Размещение сантехприборов поменять это архитектурно-строительное образование иметь нужно?

Там никто не заморачивался вообще. Но я больше скажу, в квартире в красном доме, где я когда-то жил, был дорогой ремонт образца 2002 года. Реально дорогой. Медные трубы, очень аккуратная разводка (сантехники когда видели - восхищались), фильтры тонкой очистки (2002й год, напомню). Электрические теплые полы, финская сантехника, включая душевую кабину, джакузи, венецианская штукатурка местами, радиаторы с терморегуляторами и разводка витой пары по всей квартире (2002й год напомню).Так вот там люк доступа к счетчикам и фильтрам был аккурат над смесителем и джакузи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:45

  zzzzzz написав:Вот здесь видно что дизайнер работал.
https://www.olx.ua/obyavlenie/2k-alishe ... d95a5a0d0c

Это дом по соседству с Парковыми
Я бы только в гостинной эти полосатые обои убрал.
Сан узел норм, кухня тоже.

Тоже уже сильно подгулявший ремонт. Сейчас, если дизайнер предложит клиенту натяжной потолок, тем более глянцевый, коллеги по цеху забьют его камнями на месте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:46

airmax78
А что сейчас в моде ? И почему надо бить дизайнера за натяжной потолок ?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:48

  zzzzzz написав:airmax78
А что сейчас в моде ? И почему надо бить дизайнера за натяжной потолок ?)))

Ну это как обои в цветочек, пластмассовые плинтуса или многоуровневые потолки. Ну и фигурные стыки между плиткой и ламинатом туда же.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:50

airmax78 Покажи квартиру которая тебе нравиться и которая сейчас в тренде ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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