Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Собратья по ветке, а кто может дельное посоветовать - где кухню бюджетную заказать в Киеве? И дверь входную приличную и опять же, бюджетную? Ну и чтобы потом не спрашивать - плитку какую посоветуете смотреть и где?
Украинская плитка Атем есть вполне современные серии. Агромат. Двери Белоруссии. кухня в ЛеруаМерлен есть самая дешевая, от нее берется каркас, комплектуется дешевыми но нормальными фасадами и получается конфетка
А если у Вас есть карточки строительных гипермаркетов, то получите в Эпицентре скидку до 10 %, а в Агромате - скидку до 20 %.
Diman написав:бригады строителей надо менять докапываясь до качества, тодгда первоначальный бюджет будет наоборот, уменьшаться:)
Добросовестные мастера не очень то и хотят доделывать после других. Причин несколько. Главная - мож хозяин не рассчитался с предыдущей бригадой и они сами ушли? У мастеров тема кидал - заказчиков ведущая.
airmax78 написав:Ну, если там стояк и счетчики, то выбора особого не было. Ремонт супербюджетный, судя по санузлу и ему лет 10, судя по состоянию санузла.
Размещение сантехприборов поменять это архитектурно-строительное образование иметь нужно?
Там никто не заморачивался вообще. Но я больше скажу, в квартире в красном доме, где я когда-то жил, был дорогой ремонт образца 2002 года. Реально дорогой. Медные трубы, очень аккуратная разводка (сантехники когда видели - восхищались), фильтры тонкой очистки (2002й год, напомню). Электрические теплые полы, финская сантехника, включая душевую кабину, джакузи, венецианская штукатурка местами, радиаторы с терморегуляторами и разводка витой пары по всей квартире (2002й год напомню).Так вот там люк доступа к счетчикам и фильтрам был аккурат над смесителем и джакузи.