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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2641264226432644>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:54

  airmax78 написав:Там никто не заморачивался вообще. Но я больше скажу, в квартире в красном доме, где я когда-то жил, был дорогой ремонт образца 2002 года. Реально дорогой. Медные трубы, очень аккуратная разводка (сантехники когда видели - восхищались), фильтры тонкой очистки (2002й год, напомню). Электрические теплые полы, финская сантехника, включая душевую кабину, джакузи, венецианская штукатурка местами, радиаторы с терморегуляторами и разводка витой пары по всей квартире (2002й год напомню).Так вот там люк доступа к счетчикам и фильтрам был аккурат над смесителем и джакузи.

У меня в дизайне интерьера есть два стиля:
1. Украшательство
2. Функционализм
Путь ко второму лежит через первый.
ПС. В Украине дизайнеров очень мало. Те кто себя так называет по факту - художники оформители.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 23:58

  zzzzzz написав:airmax78
А что сейчас в моде ? И почему надо бить дизайнера за натяжной потолок ?)))

Причин несколько и внешний вид не главная причина. Хотя глянцевый натяжной потолок выглядит ужаснее фотообоев.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:03

  UA написав:Причин несколько и внешний вид не главная причина. Хотя глянцевый натяжной потолок выглядит ужаснее фотообоев.

А какая главная причина ? Недолговечность ? Разрушение от мелких проколов ?
Разрушение от резких перепадов температуры?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:07

  zzzzzz написав:
  UA написав:Причин несколько и внешний вид не главная причина. Хотя глянцевый натяжной потолок выглядит ужаснее фотообоев.

А какая главная причина ? Недолговечность ? Разрушение от мелких проколов ?
Разрушение от резких перепадов температуры?

Альтернатив по скорости/чистоте/долговечности - натяжным равных нет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:12

  zzzzzz написав:
  UA написав:Причин несколько и внешний вид не главная причина. Хотя глянцевый натяжной потолок выглядит ужаснее фотообоев.

А какая главная причина ? Недолговечность ? Разрушение от мелких проколов ?
Разрушение от резких перепадов температуры?

Написал в ЛС
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:20

  zzzzzz написав:Вот здесь видно что дизайнер работал.
https://www.olx.ua/obyavlenie/2k-alishe ... d95a5a0d0c

Это дом по соседству с Парковыми
Я бы только в гостинной эти полосатые обои убрал.
Сан узел норм, кухня тоже.

Вряд ли дизайнер планировал бы отдельностоящую микроволновку.
Просто мода на стиль ремонта и интерьера движется очень быстро.
Видно, что это не свежий дизайн.
l66
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:23

l66
О , да. Взрослые женщины способны разнести в пух и прах любой дизайн заприметив мельчайшие детали ))

Как вы думаете кто там жил ? Так сказать какой психологический портрет вы составите ?)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzz, вот неплохо: http://zetwix.com.ua/portfolio/white-rose/
Правда я очень удивлен, что кому-то приходит в голову делать такой ремонт в КТ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:30

  airmax78 написав:zzzzz, вот неплохо: http://zetwix.com.ua/portfolio/white-rose/
Правда я очень удивлен, что кому-то приходит в голову делать такой ремонт в КТ.


Макс, так это же эскиз. Ты реальный ремонт покажи. На эскизе все красиво.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:30

zzzzzz
Я не знаю, кто там жил. У каждого вкусы разные.
Возможно, Вам нравится этот стиль.
Но в последнее время в новых интерьерах вижу не такие люстры и мебель.
Удивляет трамвай из кресел и дивана.
l66
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