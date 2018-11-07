Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Там никто не заморачивался вообще. Но я больше скажу, в квартире в красном доме, где я когда-то жил, был дорогой ремонт образца 2002 года. Реально дорогой. Медные трубы, очень аккуратная разводка (сантехники когда видели - восхищались), фильтры тонкой очистки (2002й год, напомню). Электрические теплые полы, финская сантехника, включая душевую кабину, джакузи, венецианская штукатурка местами, радиаторы с терморегуляторами и разводка витой пары по всей квартире (2002й год напомню).Так вот там люк доступа к счетчикам и фильтрам был аккурат над смесителем и джакузи.
У меня в дизайне интерьера есть два стиля: 1. Украшательство 2. Функционализм Путь ко второму лежит через первый. ПС. В Украине дизайнеров очень мало. Те кто себя так называет по факту - художники оформители.