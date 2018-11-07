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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2641264226432644

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:34

  airmax78 написав:zzzzz, вот неплохо: http://zetwix.com.ua/portfolio/white-rose/
Правда я очень удивлен, что кому-то приходит в голову делать такой ремонт в КТ.

Макс это же просто картинки (проект)
Даже не буду останавливаться на нарисованных там деталях которые невозможно реализовать. Или в реальности они будут ужасны.
Реальные фото и макет это две большие разницы.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да при чем тут реализовано-не реализовано. Вопрос в дизайне. Когда это будут реализовывать там 100% не появятся ни натяжные потолки, ни цыганские обои, ни какая-то ур** плитка. Все будет +/- так как нарисовано. За это люди и платят по 30 баксов за метр.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 00:50

  airmax78 написав:Да при чем тут реализовано-не реализовано. Вопрос в дизайне. Когда это будут реализовывать там 100% не появятся ни натяжные потолки, ни цыганские обои, ни какая-то ур** плитка. Все будет +/- так как нарисовано. За это люди и платят по 30 баксов за метр.

Не будет. Это проект наибалово.
Порядочный прораб откажется. Не порядочный - возьмется, наберет авансов и сбежит посреди работ.
Тут пару страниц назад рассказывали анекдот про стиль Хай тек - хай так- х... с ним. Это оно.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 01:01

Пшонка стайл ))
Или Цыганский замок ))

http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 98899.html
Живите своим умом!
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