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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лис, 2018 00:34
Макс это же просто картинки (проект)
Даже не буду останавливаться на нарисованных там деталях которые невозможно реализовать. Или в реальности они будут ужасны.
Реальные фото и макет это две большие разницы.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 00:42
Да при чем тут реализовано-не реализовано. Вопрос в дизайне. Когда это будут реализовывать там 100% не появятся ни натяжные потолки, ни цыганские обои, ни какая-то ур** плитка. Все будет +/- так как нарисовано. За это люди и платят по 30 баксов за метр.
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airmax78
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Додано: Чет 08 лис, 2018 00:50
airmax78 написав:
Да при чем тут реализовано-не реализовано. Вопрос в дизайне. Когда это будут реализовывать там 100% не появятся ни натяжные потолки, ни цыганские обои, ни какая-то ур** плитка. Все будет +/- так как нарисовано. За это люди и платят по 30 баксов за метр.
Не будет. Это проект наибалово.
Порядочный прораб откажется. Не порядочный - возьмется, наберет авансов и сбежит посреди работ.
Тут пару страниц назад рассказывали анекдот про стиль Хай тек - хай так- х... с ним. Это оно.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 01:01
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 08 лис, 2018 08:04
airmax78 написав: zzzzzz написав:airmax78
А что сейчас в моде ? И почему надо бить дизайнера за натяжной потолок ?)))
Ну это как обои в цветочек, пластмассовые плинтуса или многоуровневые потолки. Ну и фигурные стыки между плиткой и ламинатом туда же.
натяжной потолок это очень практично и здорово удешевляет прокладку электрики
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 08 лис, 2018 08:25
АГОНЬ
Береженого Бог бережет. Продаст - купит две в Барсе. Заявление на отставку написал же уже ? Или нет?
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moniks
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Додано: Чет 08 лис, 2018 09:22
Тут є одна жирна проблема. Висота стелі в кт до 2,7.
В чистоту така конструкція буде біля 2.52.....
І це буде виглядати зовсім не так як на картинці
Всім процвітання!
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Первый
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