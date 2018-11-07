может запустишь отдельную ветку по планировке и дизайну?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:07
может запустишь отдельную ветку по планировке и дизайну?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:07
Ну да , я заметил , при общей площади 160 кв.м. жилая площадь всего 54 кв
Нееее...дизайн это вообще штука своеобразная , всем не угодишь )
Живите своим умом!
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сколько это стоит реализовать ( в конкретном примере)?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:31
потрут...
бегает тут один, все время вопрошает "модераторы есть на ветке?"
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:34
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:36
А они не сказали сколько жильцов КТ приняли это предложение ?
И если есть таковые пусть покажут фотоотчет готового ремонта ггггыыыы))
Живите своим умом!
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересно, как же жить, если нет 700 на метр, есть 150 ил 200?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:53
Они никому ничего не предлагали. Хозяева этой квартиры в КТ сами заказали дизайн-проект. Люди тянутся к красоте.
P.S. Я видел фото готовых ремонтов по их проектам. Больших отличий от визуализаций нет.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:55
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Визуализация не менее важна чем разводка электрики, план освещения, расстановка мебели и прочие составные части дизайн-проекта: если ты и все кто участвуют в ремонте не знают что необходимо получить в итоге (или слушают это с твоих слов и каждый, соответственно, представляет что-то свое), то вряд ли получится что-то действительно хорошее. Понимаю, что многие в процессе отступают от визуализации, но общая концепция все равно сохраняется, сочетания цветов, стилистика. Короче, дизайнеры (если нормальные) не зря свой хлеб едят.
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