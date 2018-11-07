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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2643264426452646>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:07

  zzzzzz написав:UA Планировка там конечно трешаковая )))

может запустишь отдельную ветку по планировке и дизайну? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:07

  UA написав:
  zzzzzz написав:UA Планировка там конечно трешаковая )))

По факту это квартира с одной спальней.
Очень узкая ЦА.

Ну да , я заметил , при общей площади 160 кв.м. жилая площадь всего 54 кв

  Yuri_T написав:может запустишь отдельную ветку по планировке и дизайну? :mrgreen:

Нееее...дизайн это вообще штука своеобразная , всем не угодишь )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Да при чем тут реализовано-не реализовано. Вопрос в дизайне

Сколько это стоит реализовать ( в конкретном примере)?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:31

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:может запустишь отдельную ветку по планировке и дизайну? :mrgreen:

Нееее...дизайн это вообще штука своеобразная , всем не угодишь )

потрут...
бегает тут один, все время вопрошает "модераторы есть на ветке?" :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:34

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Да при чем тут реализовано-не реализовано. Вопрос в дизайне

Сколько это стоит реализовать ( в конкретном примере)?

Как они мне сказали: если так как на картинке - от 700 уе на метре.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:36

  airmax78 написав:Как они мне сказали: если так как на картинке - от 700 уе на метре.

А они не сказали сколько жильцов КТ приняли это предложение ? :mrgreen:
И если есть таковые пусть покажут фотоотчет готового ремонта ггггыыыы))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Как они мне сказали: если так как на картинке - от 700 уе на метре.

Интересно, как же жить, если нет 700 на метр, есть 150 ил 200?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:53

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Как они мне сказали: если так как на картинке - от 700 уе на метре.

А они не сказали сколько жильцов КТ приняли это предложение ? :mrgreen:
И если есть таковые пусть покажут фотоотчет готового ремонта ггггыыыы))

Они никому ничего не предлагали. Хозяева этой квартиры в КТ сами заказали дизайн-проект. Люди тянутся к красоте.
P.S. Я видел фото готовых ремонтов по их проектам. Больших отличий от визуализаций нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:55

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Как они мне сказали: если так как на картинке - от 700 уе на метре.

Интересно, как же жить, если нет 700 на метр, есть 150 ил 200?

Стараться делать +/- то же самое только из более дешевых материалов и экономя на декоре и мебели.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Визуализация не менее важна чем разводка электрики, план освещения, расстановка мебели и прочие составные части дизайн-проекта: если ты и все кто участвуют в ремонте не знают что необходимо получить в итоге (или слушают это с твоих слов и каждый, соответственно, представляет что-то свое), то вряд ли получится что-то действительно хорошее. Понимаю, что многие в процессе отступают от визуализации, но общая концепция все равно сохраняется, сочетания цветов, стилистика. Короче, дизайнеры (если нормальные) не зря свой хлеб едят.
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