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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2643264426452646

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... на тих фотках "дизайну" від Макса, нічого цікавого, крім плитки на підлозі в кухні/ванні, не знайшов! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:17

  Долярчик написав:... на тих фотках "дизайну" від Макса, нічого цікавого, крім плитки на підлозі в кухні/ванні, не знайшов! :mrgreen:

Слава Богу. Значит хорошие дизайнеры - надо брать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:24

  Долярчик написав:... не знайшов!

ясное дело.
нет цветастой клеёнки на столе, ковра на стене и позолоты на дверных ручках.
нищебродные дизайнеры.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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