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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... на тих фотках "дизайну" від Макса, нічого цікавого, крім плитки на підлозі в кухні/ванні, не знайшов!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:17
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:24
ясное дело.
нет цветастой клеёнки на столе, ковра на стене и позолоты на дверных ручках.
нищебродные дизайнеры.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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