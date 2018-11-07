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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:07
... на тих фотках "дизайну" від Макса, нічого цікавого, крім плитки на підлозі в кухні/ванні, не знайшов!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:17
Долярчик написав:
... на тих фотках "дизайну" від Макса, нічого цікавого, крім плитки на підлозі в кухні/ванні, не знайшов!
Слава Богу. Значит хорошие дизайнеры - надо брать.
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airmax78
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:24
Долярчик написав:
... не знайшов!
ясное дело.
нет цветастой клеёнки на столе, ковра на стене и позолоты на дверных ручках.
нищебродные дизайнеры.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:56
Люблю такое читать
Я лично очень быстро привыкла и перестал слышать железную дорогу после 1 месяца буквально. Тем более если жить в начале КТ или в центре.
А если месяц без горячей воды , то тоже можно привыкнуть, так же можно привыкнуть жить без света . Еще говорят что кушать 3 раза в день вредно, можно 2 , а можно привыкнуть и 1
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:02
zzzzzz написав:
Люблю такое читать
Я лично очень быстро привыкла и перестал слышать железную дорогу после 1 месяца буквально. Тем более если жить в начале КТ или в центре.
А если месяц без горячей воды , то тоже можно привыкнуть, так же можно привыкнуть жить без света . Еще говорят что кушать 3 раза в день вредно, можно 2 , а можно привыкнуть и 1
Это правда. Я в Одессе живу в очень тихом месте. Когда приезжала в Киев пару дней вздрагивала от проходящих поездов, а потом просто не замечала. Человек быстро ко всему привыкает. Но к отсутствию горячей воды, нет
. И ем я два раза в день (иногда один), интервальное голодание называется, полезно для здоровья.
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Elensk
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:02
zzzzzz написав:
Люблю такое читать
Я лично очень быстро привыкла и перестал слышать железную дорогу после 1 месяца буквально. Тем более если жить в начале КТ или в центре.
А если месяц без горячей воды , то тоже можно привыкнуть, так же можно привыкнуть жить без света . Еще говорят что кушать 3 раза в день вредно, можно 2 , а можно привыкнуть и 1
С Рыбальским та же история. Не понимаю тех, кто боится железнодорожного моста. К нему привыкаешь в течение месяца-двух.
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airmax78
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:12
airmax78 Elensk
А самое забавное читать дальше ветку. Там обсуждают тему звукоизоляции.
Вспененный каучук 2см+звукоизоляционная вата 5 см+гипсокартон 1см. Как не крути, но 10 см получается в минус, хотя результат я получил неплохой.
Как Вы крепили каучук? Клеили к стене или крепили на дюбиля?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:15
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Люблю такое читать
Я лично очень быстро привыкла и перестал слышать железную дорогу после 1 месяца буквально. Тем более если жить в начале КТ или в центре.
А если месяц без горячей воды , то тоже можно привыкнуть, так же можно привыкнуть жить без света . Еще говорят что кушать 3 раза в день вредно, можно 2 , а можно привыкнуть и 1
С Рыбальским та же история. Не понимаю тех, кто боится железнодорожного моста. К нему привыкаешь в течение месяца-двух.
То есть, уже взяли?
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bond
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:24
bond написав: airmax78 написав:
С Рыбальским та же история. Не понимаю тех, кто боится железнодорожного моста. К нему привыкаешь в течение месяца-двух.
То есть, уже взяли?
Не успел, к сожалению. Были проблемы семейные, пока решал - обе остававшиеся у КГС ликвидные однухи по 29К грн. за метр из под носа увели.
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airmax78
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:27
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Люблю такое читать
Я лично очень быстро привыкла и перестал слышать железную дорогу после 1 месяца буквально. Тем более если жить в начале КТ или в центре.
А если месяц без горячей воды , то тоже можно привыкнуть, так же можно привыкнуть жить без света . Еще говорят что кушать 3 раза в день вредно, можно 2 , а можно привыкнуть и 1
С Рыбальским та же история. Не понимаю тех, кто боится железнодорожного моста. К нему привыкаешь в течение месяца-двух.
Та и не говорите, все легко и просто.
- А правда, что Вы живете около ЖД?
- Да-да..да-да да-да...да-да
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antey1969
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