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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26442645264626472648>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... на тих фотках "дизайну" від Макса, нічого цікавого, крім плитки на підлозі в кухні/ванні, не знайшов! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:17

  Долярчик написав:... на тих фотках "дизайну" від Макса, нічого цікавого, крім плитки на підлозі в кухні/ванні, не знайшов! :mrgreen:

Слава Богу. Значит хорошие дизайнеры - надо брать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:24

  Долярчик написав:... не знайшов!

ясное дело.
нет цветастой клеёнки на столе, ковра на стене и позолоты на дверных ручках.
нищебродные дизайнеры.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:56

Люблю такое читать :mrgreen:
Я лично очень быстро привыкла и перестал слышать железную дорогу после 1 месяца буквально. Тем более если жить в начале КТ или в центре.

А если месяц без горячей воды , то тоже можно привыкнуть, так же можно привыкнуть жить без света . Еще говорят что кушать 3 раза в день вредно, можно 2 , а можно привыкнуть и 1 :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:02

  zzzzzz написав:Люблю такое читать :mrgreen:
Я лично очень быстро привыкла и перестал слышать железную дорогу после 1 месяца буквально. Тем более если жить в начале КТ или в центре.

А если месяц без горячей воды , то тоже можно привыкнуть, так же можно привыкнуть жить без света . Еще говорят что кушать 3 раза в день вредно, можно 2 , а можно привыкнуть и 1 :mrgreen: :mrgreen:


Это правда. Я в Одессе живу в очень тихом месте. Когда приезжала в Киев пару дней вздрагивала от проходящих поездов, а потом просто не замечала. Человек быстро ко всему привыкает. Но к отсутствию горячей воды, нет :). И ем я два раза в день (иногда один), интервальное голодание называется, полезно для здоровья.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:02

  zzzzzz написав:Люблю такое читать :mrgreen:
Я лично очень быстро привыкла и перестал слышать железную дорогу после 1 месяца буквально. Тем более если жить в начале КТ или в центре.

А если месяц без горячей воды , то тоже можно привыкнуть, так же можно привыкнуть жить без света . Еще говорят что кушать 3 раза в день вредно, можно 2 , а можно привыкнуть и 1 :mrgreen: :mrgreen:

С Рыбальским та же история. Не понимаю тех, кто боится железнодорожного моста. К нему привыкаешь в течение месяца-двух.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:12

airmax78 Elensk

А самое забавное читать дальше ветку. Там обсуждают тему звукоизоляции.

Вспененный каучук 2см+звукоизоляционная вата 5 см+гипсокартон 1см. Как не крути, но 10 см получается в минус, хотя результат я получил неплохой.

Как Вы крепили каучук? Клеили к стене или крепили на дюбиля?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:15

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Люблю такое читать :mrgreen:
Я лично очень быстро привыкла и перестал слышать железную дорогу после 1 месяца буквально. Тем более если жить в начале КТ или в центре.

А если месяц без горячей воды , то тоже можно привыкнуть, так же можно привыкнуть жить без света . Еще говорят что кушать 3 раза в день вредно, можно 2 , а можно привыкнуть и 1 :mrgreen: :mrgreen:

С Рыбальским та же история. Не понимаю тех, кто боится железнодорожного моста. К нему привыкаешь в течение месяца-двух.

То есть, уже взяли?
bond
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:24

  bond написав:
  airmax78 написав:С Рыбальским та же история. Не понимаю тех, кто боится железнодорожного моста. К нему привыкаешь в течение месяца-двух.

То есть, уже взяли?

Не успел, к сожалению. Были проблемы семейные, пока решал - обе остававшиеся у КГС ликвидные однухи по 29К грн. за метр из под носа увели.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:27

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Люблю такое читать :mrgreen:
Я лично очень быстро привыкла и перестал слышать железную дорогу после 1 месяца буквально. Тем более если жить в начале КТ или в центре.

А если месяц без горячей воды , то тоже можно привыкнуть, так же можно привыкнуть жить без света . Еще говорят что кушать 3 раза в день вредно, можно 2 , а можно привыкнуть и 1 :mrgreen: :mrgreen:

С Рыбальским та же история. Не понимаю тех, кто боится железнодорожного моста. К нему привыкаешь в течение месяца-двух.

Та и не говорите, все легко и просто.
- А правда, что Вы живете около ЖД?
- Да-да..да-да да-да...да-да
antey1969
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