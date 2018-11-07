Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Но Рыбальский прекрасен тем, что впрыгнуть в него никогда не поздно. И не думаю, что, по крайней мере следующие 2 дома, которые скоро появятся в продаже, будут продаваться сильно дороже чем по 1 куе за метр. P.S. Первые два дома хоть и обещают полностью сдать до конца 2018го, с сегодняшними темпами реально сдадут не раньше июня 2019го. Т.е. почти 2 года просрочки.
А самое забавное читать дальше ветку. Там обсуждают тему звукоизоляции.
Вспененный каучук 2см+звукоизоляционная вата 5 см+гипсокартон 1см. Как не крути, но 10 см получается в минус, хотя результат я получил неплохой.
Как Вы крепили каучук? Клеили к стене или крепили на дюбиля?
Это шумы разного рода. Поезда становятся белым шумом и на них не реагируешь. Соседский шум раздражает всегда .
Поезда это еще не чего, раньше, когда военные истребители еще часто и по многу летали, еще при советской власти, часто гостил у друзей, дом которых был прямо возле военного аэродрома, при каждом взлете истребителя сильно звенела посуда в шкафах, а хозяева говорили, а мы настолько привыкли, что совершенно не обращаем внимания на эти взлёты-посадки. Сейчас правда аэродром уже закрыт.
АГОНЬ Береженого Бог бережет. Продаст - купит две в Барсе. Заявление на отставку написал же уже ? Или нет?
А мне пшонка головного мозга нравится ... Может бы поменял мебель на белую кожанную ... Обожаю. Согласен, планировка странная. И не забывайте, что это район самой успешной молодежи. Не мажоров-нариков, а серьезных, уже семейных топ менеджеров. Хорошая инфраструктура похавать. Сильпо там блеск. Шикарная набережная. На черта мне такое за тыщи километров в Барсе? Неделю в год там я и в отеле поживу. Вернусь, посмотрю.
Elensk написав: Это шумы разного рода. Поезда становятся белым шумом и на них не реагируешь. Соседский шум раздражает всегда .
мне кажется вы не понимаете о чем говорите шум от жд путей и шум от жд моста через широкую реку, над поверхностью которой звук распространяется без помех - абсолютно разные вещи, мост там практически над домами я жил на героев сталинграда 10а - это километрах в трех от моста - звук летом очень досаждал при открытых окнах, причем окна у меня были во двор вот картинка для наглядности рыбальский в центре
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 08 лис, 2018 12:54, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.