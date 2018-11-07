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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2645264626472648>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:29

  zzzzzz написав:airmax78 Elensk

А самое забавное читать дальше ветку. Там обсуждают тему звукоизоляции.

Вспененный каучук 2см+звукоизоляционная вата 5 см+гипсокартон 1см. Как не крути, но 10 см получается в минус, хотя результат я получил неплохой.

Как Вы крепили каучук? Клеили к стене или крепили на дюбиля?


Это шумы разного рода. Поезда становятся белым шумом и на них не реагируешь. Соседский шум раздражает всегда :).
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Но Рыбальский прекрасен тем, что впрыгнуть в него никогда не поздно. И не думаю, что, по крайней мере следующие 2 дома, которые скоро появятся в продаже, будут продаваться сильно дороже чем по 1 куе за метр.
P.S. Первые два дома хоть и обещают полностью сдать до конца 2018го, с сегодняшними темпами реально сдадут не раньше июня 2019го. Т.е. почти 2 года просрочки.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Не успел, к сожалению. Были проблемы семейные, пока решал - обе остававшиеся у КГС ликвидные однухи по 29К грн. за метр из под носа увели.


однухи?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:42

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:airmax78 Elensk

А самое забавное читать дальше ветку. Там обсуждают тему звукоизоляции.

Вспененный каучук 2см+звукоизоляционная вата 5 см+гипсокартон 1см. Как не крути, но 10 см получается в минус, хотя результат я получил неплохой.

Как Вы крепили каучук? Клеили к стене или крепили на дюбиля?


Это шумы разного рода. Поезда становятся белым шумом и на них не реагируешь. Соседский шум раздражает всегда :).


Поезда это еще не чего, раньше, когда военные истребители еще часто и по многу летали, еще при советской власти, часто гостил у друзей, дом которых был прямо возле военного аэродрома, при каждом взлете истребителя сильно звенела посуда в шкафах, а хозяева говорили, а мы настолько привыкли, что совершенно не обращаем внимания на эти взлёты-посадки. Сейчас правда аэродром уже закрыт.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:45

  moniks написав:
  zzzzzz написав:Пшонка стайл ))
Или Цыганский замок ))

http://domik.ua/nedvizhimost/kiev-proda ... 98899.html


АГОНЬ :mrgreen: Береженого Бог бережет. Продаст - купит две в Барсе. Заявление на отставку написал же уже ? Или нет?


А мне пшонка головного мозга нравится ...
Может бы поменял мебель на белую кожанную ... Обожаю. :oops:
Согласен, планировка странная.
И не забывайте, что это район самой успешной молодежи. Не мажоров-нариков, а серьезных, уже семейных топ менеджеров. Хорошая инфраструктура похавать. Сильпо там блеск. Шикарная набережная. На черта мне такое за тыщи километров в Барсе? Неделю в год там я и в отеле поживу.
Вернусь, посмотрю. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:52

  Elensk написав:
Это шумы разного рода. Поезда становятся белым шумом и на них не реагируешь. Соседский шум раздражает всегда :).


мне кажется вы не понимаете о чем говорите
шум от жд путей и шум от жд моста через широкую реку, над поверхностью которой звук распространяется без помех - абсолютно разные вещи, мост там практически над домами
я жил на героев сталинграда 10а - это километрах в трех от моста - звук летом очень досаждал при открытых окнах, причем окна у меня были во двор
вот картинка для наглядности
рыбальский в центре
Зображення
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 08 лис, 2018 12:54, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:53

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Не успел, к сожалению. Были проблемы семейные, пока решал - обе остававшиеся у КГС ликвидные однухи по 29К грн. за метр из под носа увели.


однухи?)

"Для детей"(с)
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:54

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Не успел, к сожалению. Были проблемы семейные, пока решал - обе остававшиеся у КГС ликвидные однухи по 29К грн. за метр из под носа увели.


однухи?)

"Для детей"(с)


уже чисто по инерции врете?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:55

  Libo написав:И не забывайте, что это район самой успешной молодежи. Не мажоров-нариков, а серьезных, уже семейных топ менеджеров.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:56

  kingkongovets написав:уже чисто по инерции врете?

не останавливаясь ни на минуту
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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