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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2645264626472648

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:01

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
однухи?)

"Для детей"(с)


уже чисто по инерции врете?

Че вдруг? Мне всегда Рыбальский нравился. Смотрю, что за околоштуцер уже ничего приличного на рынке нет, в то же время КГС начальную цену не менял уже 2 года. Такая же квартира у Саги продается по 36+К за метр. Думал сделать небольшой арбитраж. Уже все документы скинул на подготовку договора. И тут случилась беда. Ну, пока расхлебывали, квартирку и увели. Была еще одна такая же, но на 3ем этаже, пока думал - и ее купили. Планировка отличная, дом почти готов - неплохое было бы вложение.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:05

ему хотя бы 50 грн. за пост о Рыбальском платят?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:14

  Yuri_T написав:ему хотя бы 50 грн. за пост о Рыбальском платят?

В зависимости от количества лайков, которые пост собирает. Каждый лайк - 20 грн. На фиксированном тарифе сидит Унуноктий у Геоса.
P.S. Интересно какие условия сотрудничества у Влада с Оркадой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:22

Зашел на форум на свою голову )))
http://forum.domik.ua/lazurnyj-blyuz-tu ... 6-720.html

Такое красивое название Лазурный блюз.А там оказывается котельную отжали
Живите своим умом!
zzzzzz
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