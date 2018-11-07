Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Че вдруг? Мне всегда Рыбальский нравился. Смотрю, что за околоштуцер уже ничего приличного на рынке нет, в то же время КГС начальную цену не менял уже 2 года. Такая же квартира у Саги продается по 36+К за метр. Думал сделать небольшой арбитраж. Уже все документы скинул на подготовку договора. И тут случилась беда. Ну, пока расхлебывали, квартирку и увели. Была еще одна такая же, но на 3ем этаже, пока думал - и ее купили. Планировка отличная, дом почти готов - неплохое было бы вложение.