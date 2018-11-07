Хочу рассказать свою историю. Как и все я перед тем как покупать квартиру в Киеве начала изучать рынок на моё удивление я увидела что предложение хоть и много но стоящих не так уж и много, учитывая мой бюджет. И меня заинтересовал этот дом на туманяна 15 а. Он оказался наиболее приемлем по соотношению цена и качество. Но прочитав здесь отзывы начала сомневаться стоит ли обращать внимание на квартиру в этом доме несмотря даже на то что цены на них ниже чем в аналогичных домах уже готовые квартиры. Прочитала и про лифты которые не ездят и про воду которой как бы нет и про свет который отключают каждый день по 100 раз, про отопление. Перед тем как покупать квартиру много общалась с людьми которые там уже живут и для хотела выяснить что правда, а что нет и узнала, что этих проблем на 2018 реально нет, эти все проблемы остались 2014-м году и перед этим. Ну у меня сразу возник вопрос зачем же тогда здесь ещё несколько месяцев назад люди пишут о том что якобы так много проблем с документами и коммуникациями и этот вопрос остался без ответа. Площадь 60 м² квартире стандартных не было, а такие здесь люди называют "обрубок". Я бы так не называла эту квартиру на самом деле это перепланированы квартира полностью законным способом. Как мне объяснил продавец когда застройщик строил дом осталась техническая возможность разделить двухкомнатные и трёхкомнатные квартира на две квартиры из-за того что есть по два санузла. Вначале я к этому отнеслась скептически но потом юрист мне объяснил что юридически это возможно и это абсолютно законно, нотариус это подтвердил и вот я уже два месяца как владелец квартиры в этом доме и от себя могу сказать, что я довольна покупкой. Площадь 60кв м на 6 етаже. Все коммуникации разделены отдельный счётчик на свет на отопление, все законно как не странно), что мне подтвердили и в ОСББ перед покупкой. Я так понимаю плохие отзывы об этом доме пишут конкуренты которые хотят продавать свои квартиры в соседних домах. Я покупкой довольна, документы все "правильные" ну и дом отличный. Немного бы порядка в охране ну и конечно паркомест во дворе маловато, а так, меня все устраивает. 800 метров до метро, берег канала Днепра, закрытая территория. Хорошо, что разобралась в этом всем шлаке и теперь сама могу любому рассказать какой дом и какие есть реальные проблемы.

Удачных покупок