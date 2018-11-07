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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2646264726482649>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:01

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
однухи?)

"Для детей"(с)


уже чисто по инерции врете?

Че вдруг? Мне всегда Рыбальский нравился. Смотрю, что за околоштуцер уже ничего приличного на рынке нет, в то же время КГС начальную цену не менял уже 2 года. Такая же квартира у Саги продается по 36+К за метр. Думал сделать небольшой арбитраж. Уже все документы скинул на подготовку договора. И тут случилась беда. Ну, пока расхлебывали, квартирку и увели. Была еще одна такая же, но на 3ем этаже, пока думал - и ее купили. Планировка отличная, дом почти готов - неплохое было бы вложение.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:05

ему хотя бы 50 грн. за пост о Рыбальском платят?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:14

  Yuri_T написав:ему хотя бы 50 грн. за пост о Рыбальском платят?

В зависимости от количества лайков, которые пост собирает. Каждый лайк - 20 грн. На фиксированном тарифе сидит Унуноктий у Геоса.
P.S. Интересно какие условия сотрудничества у Влада с Оркадой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:22

Зашел на форум на свою голову )))
http://forum.domik.ua/lazurnyj-blyuz-tu ... 6-720.html

Такое красивое название Лазурный блюз.А там оказывается котельную отжали
На крыше достроили 1-3 этажа с квартирами :o
( дом каскадный по-этому высота надстройки разная)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:36

  zzzzzz написав:Зашел на форум на свою голову )))
http://forum.domik.ua/lazurnyj-blyuz-tu ... 6-720.html

Такое красивое название Лазурный блюз.А там оказывается котельную отжали
На крыше достроили 1-3 этажа с квартирами :o
( дом каскадный по-этому высота надстройки разная)


Хочу рассказать свою историю. Как и все я перед тем как покупать квартиру в Киеве начала изучать рынок на моё удивление я увидела что предложение хоть и много но стоящих не так уж и много, учитывая мой бюджет. И меня заинтересовал этот дом на туманяна 15 а. Он оказался наиболее приемлем по соотношению цена и качество. Но прочитав здесь отзывы начала сомневаться стоит ли обращать внимание на квартиру в этом доме несмотря даже на то что цены на них ниже чем в аналогичных домах уже готовые квартиры. Прочитала и про лифты которые не ездят и про воду которой как бы нет и про свет который отключают каждый день по 100 раз, про отопление. Перед тем как покупать квартиру много общалась с людьми которые там уже живут и для хотела выяснить что правда, а что нет и узнала, что этих проблем на 2018 реально нет, эти все проблемы остались 2014-м году и перед этим. Ну у меня сразу возник вопрос зачем же тогда здесь ещё несколько месяцев назад люди пишут о том что якобы так много проблем с документами и коммуникациями и этот вопрос остался без ответа. Площадь 60 м² квартире стандартных не было, а такие здесь люди называют "обрубок". Я бы так не называла эту квартиру на самом деле это перепланированы квартира полностью законным способом. Как мне объяснил продавец когда застройщик строил дом осталась техническая возможность разделить двухкомнатные и трёхкомнатные квартира на две квартиры из-за того что есть по два санузла. Вначале я к этому отнеслась скептически но потом юрист мне объяснил что юридически это возможно и это абсолютно законно, нотариус это подтвердил и вот я уже два месяца как владелец квартиры в этом доме и от себя могу сказать, что я довольна покупкой. Площадь 60кв м на 6 етаже. Все коммуникации разделены отдельный счётчик на свет на отопление, все законно как не странно), что мне подтвердили и в ОСББ перед покупкой. Я так понимаю плохие отзывы об этом доме пишут конкуренты которые хотят продавать свои квартиры в соседних домах. Я покупкой довольна, документы все "правильные" ну и дом отличный. Немного бы порядка в охране ну и конечно паркомест во дворе маловато, а так, меня все устраивает. 800 метров до метро, берег канала Днепра, закрытая территория. Хорошо, что разобралась в этом всем шлаке и теперь сама могу любому рассказать какой дом и какие есть реальные проблемы.
Удачных покупок

Так что все там супер в этом ЖК, "документы все "правильные" и дом отличный!" Весь негатив - происки конкурентов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:40

  airmax78 написав:Так что все там супер в этом ЖК, "документы все "правильные" и дом отличный!" Весь негатив - происки конкурентов.

Да я видел этот пост , только про котельную и про надстроенные квартиры она промолчала.
Ну и вот еще
http://kievvlast.com.ua/news/u_zhitelej ... s_grn55288
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:Когда приезжала в Киев пару дней вздрагивала от проходящих поездов, а потом просто не замечала.

да-да, да-да...дада-дада
Полгода прошил в "шоколадке" на Горького (Антоновича)-к поездам не привык. Полгода прожил на Туполева над дорогой-не привык.
В Киеве большое шумовое загрязнение. Лет 10 назад было исследование-каждый третий киевлянин не высыпается из-за шума
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:05

Ну все, теперь заживем )

Рада приняла закон о легализации "евроблях"
Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств".
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:07

  airmax78 написав:Визуализация не менее важна чем разводка электрики, план освещения, расстановка мебели и прочие составные части дизайн-проекта: если ты и все кто участвуют в ремонте не знают что необходимо получить в итоге (или слушают это с твоих слов и каждый, соответственно, представляет что-то свое), то вряд ли получится что-то действительно хорошее. Понимаю, что многие в процессе отступают от визуализации, но общая концепция все равно сохраняется, сочетания цветов, стилистика. Короче, дизайнеры (если нормальные) не зря свой хлеб едят.

Сейчас в моду вошел Лофт. Там особо дизайнер и не нужен.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  airmax78 написав:zzzzz, вот неплохо: http://zetwix.com.ua/portfolio/white-rose/
Правда я очень удивлен, что кому-то приходит в голову делать такой ремонт в КТ.

Тут є одна жирна проблема. Висота стелі в кт до 2,7.
В чистоту така конструкція буде біля 2.52.....
І це буде виглядати зовсім не так як на картинці :mrgreen: :mrgreen:
Точно!

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
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