Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Че вдруг? Мне всегда Рыбальский нравился. Смотрю, что за околоштуцер уже ничего приличного на рынке нет, в то же время КГС начальную цену не менял уже 2 года. Такая же квартира у Саги продается по 36+К за метр. Думал сделать небольшой арбитраж. Уже все документы скинул на подготовку договора. И тут случилась беда. Ну, пока расхлебывали, квартирку и увели. Была еще одна такая же, но на 3ем этаже, пока думал - и ее купили. Планировка отличная, дом почти готов - неплохое было бы вложение.
Такое красивое название Лазурный блюз.А там оказывается котельную отжали На крыше достроили 1-3 этажа с квартирами ( дом каскадный по-этому высота надстройки разная)
Хочу рассказать свою историю. Как и все я перед тем как покупать квартиру в Киеве начала изучать рынок на моё удивление я увидела что предложение хоть и много но стоящих не так уж и много, учитывая мой бюджет. И меня заинтересовал этот дом на туманяна 15 а. Он оказался наиболее приемлем по соотношению цена и качество. Но прочитав здесь отзывы начала сомневаться стоит ли обращать внимание на квартиру в этом доме несмотря даже на то что цены на них ниже чем в аналогичных домах уже готовые квартиры. Прочитала и про лифты которые не ездят и про воду которой как бы нет и про свет который отключают каждый день по 100 раз, про отопление. Перед тем как покупать квартиру много общалась с людьми которые там уже живут и для хотела выяснить что правда, а что нет и узнала, что этих проблем на 2018 реально нет, эти все проблемы остались 2014-м году и перед этим. Ну у меня сразу возник вопрос зачем же тогда здесь ещё несколько месяцев назад люди пишут о том что якобы так много проблем с документами и коммуникациями и этот вопрос остался без ответа. Площадь 60 м² квартире стандартных не было, а такие здесь люди называют "обрубок". Я бы так не называла эту квартиру на самом деле это перепланированы квартира полностью законным способом. Как мне объяснил продавец когда застройщик строил дом осталась техническая возможность разделить двухкомнатные и трёхкомнатные квартира на две квартиры из-за того что есть по два санузла. Вначале я к этому отнеслась скептически но потом юрист мне объяснил что юридически это возможно и это абсолютно законно, нотариус это подтвердил и вот я уже два месяца как владелец квартиры в этом доме и от себя могу сказать, что я довольна покупкой. Площадь 60кв м на 6 етаже. Все коммуникации разделены отдельный счётчик на свет на отопление, все законно как не странно), что мне подтвердили и в ОСББ перед покупкой. Я так понимаю плохие отзывы об этом доме пишут конкуренты которые хотят продавать свои квартиры в соседних домах. Я покупкой довольна, документы все "правильные" ну и дом отличный. Немного бы порядка в охране ну и конечно паркомест во дворе маловато, а так, меня все устраивает. 800 метров до метро, берег канала Днепра, закрытая территория. Хорошо, что разобралась в этом всем шлаке и теперь сама могу любому рассказать какой дом и какие есть реальные проблемы. Удачных покупок
Так что все там супер в этом ЖК, "документы все "правильные" и дом отличный!" Весь негатив - происки конкурентов.
Elensk написав:Когда приезжала в Киев пару дней вздрагивала от проходящих поездов, а потом просто не замечала.
да-да, да-да...дада-дада Полгода прошил в "шоколадке" на Горького (Антоновича)-к поездам не привык. Полгода прожил на Туполева над дорогой-не привык. В Киеве большое шумовое загрязнение. Лет 10 назад было исследование-каждый третий киевлянин не высыпается из-за шума
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Рада приняла закон о легализации "евроблях" Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств".
airmax78 написав:Визуализация не менее важна чем разводка электрики, план освещения, расстановка мебели и прочие составные части дизайн-проекта: если ты и все кто участвуют в ремонте не знают что необходимо получить в итоге (или слушают это с твоих слов и каждый, соответственно, представляет что-то свое), то вряд ли получится что-то действительно хорошее. Понимаю, что многие в процессе отступают от визуализации, но общая концепция все равно сохраняется, сочетания цветов, стилистика. Короче, дизайнеры (если нормальные) не зря свой хлеб едят.
Сейчас в моду вошел Лофт. Там особо дизайнер и не нужен.