RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2646264726482649

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:21

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Да при чем тут реализовано-не реализовано. Вопрос в дизайне

Сколько это стоит реализовать ( в конкретном примере)?

Как они мне сказали: если так как на картинке - от 700 уе на метре.

:mrgreen: :mrgreen: ОТ 700 уе, это главное.


ПС
Я когда то всерьёз думал привлечь дизайнеров на один объект. В общем один известный персонаж, года три назад, назвал цифру в 50 уе метр за проект, а так как рисуют они красиво, но непойми-что (по отзывам прорабов, мебельщиков, да и ремонтников в целом), то нужно обязательно брать авторский надзор, а иначе картинки останутся картинками. Авторский надзор завалили ещё 50 уе метр, итого 100 метровая квартира без начала установки строительного унитаза сожрала бы 10 куе. А теперь вообще финт, чтоб получилось как на картинке, без боков, необходимо привлечь их бригаду, а за качество бригада берёт +30-40% от нормальных цен. И вот тогда только ваша квартира может даже всплыть в модном журнале, но как показывает практика жить в таком не сильно удобно.

ПС
Если денег дохера делайте просто хороший ремонт, а потом едете в Печерскай в мебельный магазин на первом этаже с соткой куе и кидаете в манагера. Поверьте мебель полиформ будет куда интересней выглядеть, чем необъятное кол-во дсп с вашей ссылки.
hume
 
Повідомлень: 4908
З нами з: 27.12.12
Подякував: 391 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:airmax78 Elensk

А самое забавное читать дальше ветку. Там обсуждают тему звукоизоляции.

Вспененный каучук 2см+звукоизоляционная вата 5 см+гипсокартон 1см. Как не крути, но 10 см получается в минус, хотя результат я получил неплохой.

Как Вы крепили каучук? Клеили к стене или крепили на дюбиля?
Эхе-хе, звукоизоляторы, блин..

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 199
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:32

  Прохожий написав:
эпик это для сладких лошков :mrgreen:


а жирные троляшки альтернативу предлагают или цель была просто подмигнуть сверху, через облака?
striped
 
Повідомлень: 980
З нами з: 10.12.08
Подякував: 763 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:40

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Визуализация не менее важна чем разводка электрики, план освещения, расстановка мебели и прочие составные части дизайн-проекта: если ты и все кто участвуют в ремонте не знают что необходимо получить в итоге (или слушают это с твоих слов и каждый, соответственно, представляет что-то свое), то вряд ли получится что-то действительно хорошее. Понимаю, что многие в процессе отступают от визуализации, но общая концепция все равно сохраняется, сочетания цветов, стилистика. Короче, дизайнеры (если нормальные) не зря свой хлеб едят.

Сейчас в моду вошел Лофт. Там особо дизайнер и не нужен.

Флайман делает без помощи дизайнера: результат на любителя (хоррора).
airmax78
 
Повідомлень: 26674
З нами з: 25.10.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 2963 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:53

  hume написав:ПС
Если денег дохера делайте просто хороший ремонт, а потом едете в Печерскай в мебельный магазин на первом этаже с соткой куе и кидаете в манагера. Поверьте мебель полиформ будет куда интересней выглядеть, чем необъятное кол-во дсп с вашей ссылки.

Я сейчас тоже прихожу к мысли, что много всего лепить на стены не нужно и лучше потратиться на более качественную мебель. Поэтому пойду по пути упрощения отделки. Но с перепланировкой дизайнеры мне очень помогли.
airmax78
 
Повідомлень: 26674
З нами з: 25.10.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 2963 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:56

  Diman написав:Украинская плитка Атем есть вполне современные серии. Агромат.
Двери Белоруссии.
кухня в ЛеруаМерлен есть самая дешевая, от нее берется каркас, комплектуется дешевыми но нормальными фасадами и получается конфетка


Про Атем не знаю, но вот Агромат категорически не рекомендовали из-за ее кривизны. Испания, особенно акционная не намного дороже вроде.
"Нормальные фасады" это какие? Все фасады у них украинские, из МДФ, отличие насколько я понял - то ли пленкой затянуты, то ли крашеные (на 30%) дороже.
striped
 
Повідомлень: 980
З нами з: 10.12.08
Подякував: 763 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:05

  Alex_V_K_79 написав:
zzzzzz написав:airmax78

Вспененный каучук 2см+звукоизоляционная вата 5 см+гипсокартон 1см. Как не крути, но 10 см получается в минус, хотя результат я получил неплохой.

Как Вы крепили каучук? Клеили к стене или крепили на дюбиля?
Эхе-хе, звукоизоляторы, блин..

Неправильно "ты, дядя Федор, бутерброд..." т.е. звукоизоляцию описываешь. Мало гипсокартона в 1 см. Как минимум 2 листа по 1,2 см. Или лучше 2 листа ГВЛ. Это вам любой акустик скажет ))) (с формулами в руках).
П.С. резко повышается эффективность конструкции
J_P
 
Повідомлень: 582
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2646264726482649
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alfredhaos, J_P і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1175, 1176, 1177
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11765 2097506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 00:15
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167877
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13797)
08.11.2018 15:11
Рынок ОВГЗ (20)
08.11.2018 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.