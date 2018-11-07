Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Да при чем тут реализовано-не реализовано. Вопрос в дизайне
Сколько это стоит реализовать ( в конкретном примере)?
Как они мне сказали: если так как на картинке - от 700 уе на метре.
ОТ 700 уе, это главное.
ПС Я когда то всерьёз думал привлечь дизайнеров на один объект. В общем один известный персонаж, года три назад, назвал цифру в 50 уе метр за проект, а так как рисуют они красиво, но непойми-что (по отзывам прорабов, мебельщиков, да и ремонтников в целом), то нужно обязательно брать авторский надзор, а иначе картинки останутся картинками. Авторский надзор завалили ещё 50 уе метр, итого 100 метровая квартира без начала установки строительного унитаза сожрала бы 10 куе. А теперь вообще финт, чтоб получилось как на картинке, без боков, необходимо привлечь их бригаду, а за качество бригада берёт +30-40% от нормальных цен. И вот тогда только ваша квартира может даже всплыть в модном журнале, но как показывает практика жить в таком не сильно удобно.
ПС Если денег дохера делайте просто хороший ремонт, а потом едете в Печерскай в мебельный магазин на первом этаже с соткой куе и кидаете в манагера. Поверьте мебель полиформ будет куда интересней выглядеть, чем необъятное кол-во дсп с вашей ссылки.
airmax78 написав:Визуализация не менее важна чем разводка электрики, план освещения, расстановка мебели и прочие составные части дизайн-проекта: если ты и все кто участвуют в ремонте не знают что необходимо получить в итоге (или слушают это с твоих слов и каждый, соответственно, представляет что-то свое), то вряд ли получится что-то действительно хорошее. Понимаю, что многие в процессе отступают от визуализации, но общая концепция все равно сохраняется, сочетания цветов, стилистика. Короче, дизайнеры (если нормальные) не зря свой хлеб едят.
Сейчас в моду вошел Лофт. Там особо дизайнер и не нужен.
Флайман делает без помощи дизайнера: результат на любителя (хоррора).
hume написав:ПС Если денег дохера делайте просто хороший ремонт, а потом едете в Печерскай в мебельный магазин на первом этаже с соткой куе и кидаете в манагера. Поверьте мебель полиформ будет куда интересней выглядеть, чем необъятное кол-во дсп с вашей ссылки.
Я сейчас тоже прихожу к мысли, что много всего лепить на стены не нужно и лучше потратиться на более качественную мебель. Поэтому пойду по пути упрощения отделки. Но с перепланировкой дизайнеры мне очень помогли.
Diman написав:Украинская плитка Атем есть вполне современные серии. Агромат. Двери Белоруссии. кухня в ЛеруаМерлен есть самая дешевая, от нее берется каркас, комплектуется дешевыми но нормальными фасадами и получается конфетка
Про Атем не знаю, но вот Агромат категорически не рекомендовали из-за ее кривизны. Испания, особенно акционная не намного дороже вроде. "Нормальные фасады" это какие? Все фасады у них украинские, из МДФ, отличие насколько я понял - то ли пленкой затянуты, то ли крашеные (на 30%) дороже.
Вспененный каучук 2см+звукоизоляционная вата 5 см+гипсокартон 1см. Как не крути, но 10 см получается в минус, хотя результат я получил неплохой.
Как Вы крепили каучук? Клеили к стене или крепили на дюбиля?
Эхе-хе, звукоизоляторы, блин..
Неправильно "ты, дядя Федор, бутерброд..." т.е. звукоизоляцию описываешь. Мало гипсокартона в 1 см. Как минимум 2 листа по 1,2 см. Или лучше 2 листа ГВЛ. Это вам любой акустик скажет ))) (с формулами в руках). П.С. резко повышается эффективность конструкции