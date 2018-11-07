Додано: Чет 08 лис, 2018 14:21

airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав: Да при чем тут реализовано-не реализовано. Вопрос в дизайне Да при чем тут реализовано-не реализовано. Вопрос в дизайне

Сколько это стоит реализовать ( в конкретном примере)? Сколько это стоит реализовать ( в конкретном примере)?

Как они мне сказали: если так как на картинке - от 700 уе на метре. Как они мне сказали: если так как на картинке - от 700 уе на метре.

ОТ 700 уе, это главное.ПСЯ когда то всерьёз думал привлечь дизайнеров на один объект. В общем один известный персонаж, года три назад, назвал цифру в 50 уе метр за проект, а так как рисуют они красиво, но непойми-что (по отзывам прорабов, мебельщиков, да и ремонтников в целом), то нужно обязательно брать авторский надзор, а иначе картинки останутся картинками. Авторский надзор завалили ещё 50 уе метр, итого 100 метровая квартира без начала установки строительного унитаза сожрала бы 10 куе. А теперь вообще финт, чтоб получилось как на картинке, без боков, необходимо привлечь их бригаду, а за качество бригада берёт +30-40% от нормальных цен. И вот тогда только ваша квартира может даже всплыть в модном журнале, но как показывает практика жить в таком не сильно удобно.ПСЕсли денег дохера делайте просто хороший ремонт, а потом едете в Печерскай в мебельный магазин на первом этаже с соткой куе и кидаете в манагера. Поверьте мебель полиформ будет куда интересней выглядеть, чем необъятное кол-во дсп с вашей ссылки.