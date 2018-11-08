Странно.
Реально отличная штука.
Можно прилично положить даже очень гуляющую по геометрии крупноформатную плитку.
Ускоряет работу.
Учитывая невысокую цену (украинское производство)- как бы хорошо и мастеру и заказчику.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:09
Странно.
Реально отличная штука.
Можно прилично положить даже очень гуляющую по геометрии крупноформатную плитку.
Ускоряет работу.
Учитывая невысокую цену (украинское производство)- как бы хорошо и мастеру и заказчику.
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:17
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Нрааааавица!"(с)
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:44
Кто на що вчився.
Нахомячить под завязку квартир под аренду, а потом сдохнуть в полтинник т.к. в молодости вел "п***" образ жизни... Зачем такое?
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Покращення не спинити:
Еще бы WIFI сделали - и я откажусь от автомобиля.
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:51
UA СВП - это что? Поясните для неопытного, пожалуйста
и вообще - может на строим дом читать лучше по ремонту? А то я тут по привычке спрашиваю, но реально в теме 3 человека. И еще чоткий небожитель, которому крылья обрезали и он среди лохов вынужден время коротать.
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:53
Если я правильно поняла, то с 1 января 2019 полицейские после 2 лет службы смогут брать квартиры в лизинг с лояльными условиями.
"Введення системи отримання власного житла поліцейським після двох років служби на основі іпотеки до 20-річного пільгового фінансового лізингу з урахуванням повного погашення відсотків з боку міністерства та бонусного погашення до 40% лізингу МВС за вислугу років"
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:58
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