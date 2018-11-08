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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2648264926502651

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:09

  hume написав:
  UA написав:Если ложить на СВП, с расстояния в полтора метра, только опытный плиточник и увидит кривизну.

Я такого одного только плиточника видел. Остальные по старинке.

Странно.
Реально отличная штука.
Можно прилично положить даже очень гуляющую по геометрии крупноформатную плитку.
Ускоряет работу.
Учитывая невысокую цену (украинское производство)- как бы хорошо и мастеру и заказчику.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:17

  hume написав:Мало того, брал как то испанский керамогранит одинакового размера, одной фирмы, из одной коллекции, и разница между декором и не декором была 1,5-2мм на плитке.

Эт нормально. Никто специально под каждую партию декоры не делает.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Среди них нет хотящих с ударом... не доживают))

просто от старости еле ноги тащат
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Нрааааавица!"(с) https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/07/na ... ayti-foto/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:44

  Serg-ik написав:
  UA написав:Среди них нет хотящих с ударом... не доживают))

просто от старости еле ноги тащат

Кто на що вчився.
https://www.youtube.com/watch?v=a9c11JQzRRk
Нахомячить под завязку квартир под аренду, а потом сдохнуть в полтинник т.к. в молодости вел "п***" образ жизни... Зачем такое?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Покращення не спинити: http://uprom.info/news/other/infrastruk ... enu-spisok
Еще бы WIFI сделали - и я откажусь от автомобиля.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:51

UA СВП - это что? Поясните для неопытного, пожалуйста :)
и вообще - может на строим дом читать лучше по ремонту? А то я тут по привычке спрашиваю, но реально в теме 3 человека. И еще чоткий небожитель, которому крылья обрезали и он среди лохов вынужден время коротать.
striped
 
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Если я правильно поняла, то с 1 января 2019 полицейские после 2 лет службы смогут брать квартиры в лизинг с лояльными условиями.

"Введення системи отримання власного житла поліцейським після двох років служби на основі іпотеки до 20-річного пільгового фінансового лізингу з урахуванням повного погашення відсотків з боку міністерства та бонусного погашення до 40% лізингу МВС за вислугу років"
l66
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:58

  striped написав:UA СВП - это что? Поясните для неопытного, пожалуйста :)

https://www.youtube.com/watch?v=RoRgpI184c8
UA
 
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