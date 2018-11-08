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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2650265126522653>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:05

  airmax78 написав:"Нрааааавица!"(с) https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/07/na ... ayti-foto/

менты (Аваков) "держали" в городе киоски. Их Виталик (опора БПП) валит. Кто "держал" бигборды?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:10

  UA написав:
  striped написав:UA СВП - это что? Поясните для неопытного, пожалуйста :)

https://www.youtube.com/watch?v=RoRgpI184c8

Да уж... Как они не старались снять так, чтобы никто на саму плитку внимания не обращал, но все равно хорошо видно, что СВП этим ребятам не сильно помогает. Но без СВП, вероятно, была бы просто катастрофа.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  UA написав:или просто от "лошадок" у которых походка с ударом пяткой в пол - ...

это правильная походка-с пятки на носок, кровь вверх идёт лучше


это походка танцовщиц народных танцев, балерины и бальницы тянут вперед носок)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:26

http://www.belik.ua
по стилю похоже на то, что Эйрмакс сегодня постил
30 баксов с авторским надзором (говорит, что в магазины ездит за эти деньги)
Можно увидеть как сделаны ремонты в Шервуде, Фрацузквартале, Сохо Резиденс Женеве и даже Патриотике...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:36

  Serg-ik написав:
  l66 написав:Если я правильно поняла, то с 1 января 2019 полицейские после 2 лет службы смогут брать квартиры в лизинг с лояльными условиями.

Строят полицейское государство. Не слышал я, чтоб менты на заработки в Польшу и далее валили. Валят врачи, в том числе младший медицинский персонал. А квартиры-ментам.

Не только медики и строители валят.
На линии разграничения с Донбабве некомплект личного состава в частях составляет по 40-50%. Контрактники сваливают пачками после каждой ротации. Минобороны давно бьет тревогу, так тихесенько-тихесенько, чтобы не нагнетать и новых не спугнуть
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:41

  airmax78 написав:Покращення не спинити: http://uprom.info/news/other/infrastruk ... enu-spisok
Еще бы WIFI сделали - и я откажусь от автомобиля.


«У грудні 2018 року планується капітальний ремонт станції метро «Політехнічний інститут» в частині забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення. У 2019 також плануються, при виділенні фінансування, аналогічні капітальні ремонти 12 станцій, введених в експлуатацію до 2005 року»,Відзначається, що в рамках реконструкції планують замінити двері, з облаштуванням крайніх дверей шириною проходу 900 мм, облаштувати тактильно-контрастні напрямні смуги, встановити спеціальні ліфти і пандуси, звукові орієнтири.

Крім того, встановлять сучасні електронні табло, збільшать розміри букв в назві станцій, на дверях з’являться позначки «вхід-вихід» з відповідними піктограмами. Також облаштують робочі місця чергового по станції.

Вы ж не инвалид -колясочник и со зрением у Вас ок, раз уж за рулём.
Вайфай делают сколько лет? со времён подготовки к Евро2012???
Что будет быстрее сделано-метро на Веник или вайфай в метро?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:44

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:Строят полицейское государство.


сержик, где украина и где полицейское государство, шо вы блин несете?
какое нах полицейское государство, ну вы хоть иногда думайте, прежде чем чужой бред повторять
да это было бы великим благом для нашей страны на данном этапе, жаль тока шо это не более чем пропагандистский штамп для таких как вы

Serg-ik написав:Что будет быстрее сделано-метро на Веник или вайфай в метро?


вангону шо и то и другое произойдет раньше, чем вы купите квартиру)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:где украина и где полицейское государство,

100% что сейчас-не полицейское. Сейчас его и близко нет...Но с чего то же надо начинать?
Или думаете, что это банальный предвыборный популизм ?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:17

  hume написав:
  J_P написав:От 50 евро и выше - уже нормальная.

Рассказываю

Ездил с одним якобы дизайнером в агромат, он мне показывал "качественную", правильную плитку. Берём заморскую плитку за 2700 грн квадрат, рисунок интересный, максимально похож на дерево, я смотрю вдоль плитки, а она напоминает лук (для стрельбы) ,и это за 2700. Так что не вся дорогая плитка ровная. Да и, честно говоря, я не видел ровной плитки вообще, когда размеры идут от 600х600. Мало того, брал как то испанский керамогранит одинакового размера, одной фирмы, из одной коллекции, и разница между декором и не декором была 1,5-2мм на плитке. Цена была где то в районе 40 эвро.

ПС
Дополню. То, что я видел свп вряд ли способна выровнять

Брал польскую 600х600 ПА50уе(с моейскидкой получилось ПА35), без вопросов легла в гостинную 45м2 с швами 2мм, кривизны не видно, правда плиточник был хороший.
На другом объекте брал чешскую 600х150 под дерево, дугой, но это даже внесло определенный шарм 8)
"испанская" у нас это или 3й сорт или брак, настоящей нет.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Что будет быстрее сделано-метро на Веник или вайфай в метро?

Кстати, а что там с метро на Веник? Какие последние новости по ожидаемым срокам? 2020 или 2021?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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