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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2650265126522653

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:36

  Serg-ik написав:http://www.belik.ua
по стилю похоже на то, что Эйрмакс сегодня постил
30 баксов с авторским надзором (говорит, что в магазины ездит за эти деньги)
Можно увидеть как сделаны ремонты в Шервуде, Фрацузквартале, Сохо Резиденс Женеве и даже Патриотике...


Это опять эскизы , чего эти "дизайнеры" реальные фото не вешают ?
Никого не хочу рекламировать но даже в фб многие дизайнеры пиарятся на уже сделанных проектах с реальными фото, а это вообще сайт-картинка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:38

  Прохожий написав:
  hume написав:Рассказываю

Ездил с одним якобы дизайнером в агромат, он мне показывал "качественную", правильную плитку. Берём заморскую плитку за 2700 грн квадрат, рисунок интересный, максимально похож на дерево, я смотрю вдоль плитки, а она напоминает лук (для стрельбы) ,и это за 2700. Так что не вся дорогая плитка ровная. Да и, честно говоря, я не видел ровной плитки вообще, когда размеры идут от 600х600. Мало того, брал как то испанский керамогранит одинакового размера, одной фирмы, из одной коллекции, и разница между декором и не декором была 1,5-2мм на плитке. Цена была где то в районе 40 эвро.

ПС
Дополню. То, что я видел свп вряд ли способна выровнять

Брал польскую 600х600 ПА50уе(с моейскидкой получилось ПА35), без вопросов легла в гостинную 45м2 с швами 2мм, кривизны не видно, правда плиточник был хороший.
На другом объекте брал чешскую 600х150 под дерево, дугой, но это даже внесло определенный шарм 8)
"испанская" у нас это или 3й сорт или брак, настоящей нет.

А итальянская?
airmax78
 
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