Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:http://www.belik.ua по стилю похоже на то, что Эйрмакс сегодня постил 30 баксов с авторским надзором (говорит, что в магазины ездит за эти деньги) Можно увидеть как сделаны ремонты в Шервуде, Фрацузквартале, Сохо Резиденс Женеве и даже Патриотике...
Это опять эскизы , чего эти "дизайнеры" реальные фото не вешают ? Никого не хочу рекламировать но даже в фб многие дизайнеры пиарятся на уже сделанных проектах с реальными фото, а это вообще сайт-картинка.
Ездил с одним якобы дизайнером в агромат, он мне показывал "качественную", правильную плитку. Берём заморскую плитку за 2700 грн квадрат, рисунок интересный, максимально похож на дерево, я смотрю вдоль плитки, а она напоминает лук (для стрельбы) ,и это за 2700. Так что не вся дорогая плитка ровная. Да и, честно говоря, я не видел ровной плитки вообще, когда размеры идут от 600х600. Мало того, брал как то испанский керамогранит одинакового размера, одной фирмы, из одной коллекции, и разница между декором и не декором была 1,5-2мм на плитке. Цена была где то в районе 40 эвро.
ПС Дополню. То, что я видел свп вряд ли способна выровнять
Брал польскую 600х600 ПА50уе(с моейскидкой получилось ПА35), без вопросов легла в гостинную 45м2 с швами 2мм, кривизны не видно, правда плиточник был хороший. На другом объекте брал чешскую 600х150 под дерево, дугой, но это даже внесло определенный шарм "испанская" у нас это или 3й сорт или брак, настоящей нет.