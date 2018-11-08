|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:44
airmax78 написав:
Во-вторых, часто, в ходе реализации проекта, хозяин с дизайнером успевают так пересраться, что ни о какой фотосессии по завершении проекта и речи быть не может.
В-третьих, реализация таких проектов может растягиваться на год и больше.
Тогда так и надо написать - За пару штук баксов нарисую прикольные чертежи
Помню я в институте для 1/3 группы делал Начертательную геометрию и инженерную графику
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28779
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2814 раз.
- Подякували: 4637 раз.
-
- Профіль
-
7
2
1
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:03
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Во-вторых, часто, в ходе реализации проекта, хозяин с дизайнером успевают так пересраться, что ни о какой фотосессии по завершении проекта и речи быть не может.
В-третьих, реализация таких проектов может растягиваться на год и больше.
Тогда так и надо написать - За пару штук баксов нарисую прикольные чертежи
Помню я в институте для 1/3 группы делал Начертательную геометрию и инженерную графику
Вот сразу видно, что вы никогда дизайн-проект не заказывали.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26689
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 694 раз.
- Подякували: 2963 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:05
Понятно, что интереснее было бы увидеть реальные фото.
Но рассматривая такие портфолио начинаешь улавливать общий трэнд.
Возможно, кто-то уже для своей квартиры продумает без дизайнера варианты с более модным кафелем, паркетом, мебелью и т.д.
-
l66
-
-
- Повідомлень: 2531
- З нами з: 05.01.14
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:09
airmax78 написав:
Вот сразу видно, что вы никогда дизайн-проект не заказывали.
Макс, на какой стадии реализация Вашего дизайн-проекта?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3076
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:09
l66 написав:
Понятно, что интереснее было бы увидеть реальные фото.
Но рассматривая такие портфолио начинаешь улавливать общий трэнд.
Возможно, кто-то уже для своей квартиры продумает без дизайнера варианты с более модным кафелем, паркетом, мебелью и т.д.
По большому счету таких картинок валом в интернете. Берешь и гуглишь "самые модные дизайны" "новые направления в дизайне" "конкурс дизайн проектов"
Смотришь на готовые работы - выкидываешь все лишнее и пожалуйста
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28779
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2814 раз.
- Подякували: 4637 раз.
-
- Профіль
-
7
2
1
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:13
UA написав: airmax78 написав:
Вот сразу видно, что вы никогда дизайн-проект не заказывали.
Макс, на какой стадии реализация Вашего дизайн-проекта?
На самой мучительной: думаю начинать или не начинать ремонт.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26689
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 694 раз.
- Подякували: 2963 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:13
airmax78 написав:
А итальянская?
в Италии цена стартует от 50ойро
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 9914
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 432 раз.
- Подякували: 911 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:14
airmax78
Якщо є гроші, то тре брать. Бажано 120*60 І більше (звісно якщо є де покласти і не різати.)
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13504
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 1763 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:18
zzzzzz написав: l66 написав:
Понятно, что интереснее было бы увидеть реальные фото.
Но рассматривая такие портфолио начинаешь улавливать общий трэнд.
Возможно, кто-то уже для своей квартиры продумает без дизайнера варианты с более модным кафелем, паркетом, мебелью и т.д.
По большому счету таких картинок валом в интернете. Берешь и гуглишь "самые модные дизайны" "новые направления в дизайне" "конкурс дизайн проектов"
Смотришь на готовые работы - выкидываешь все лишнее и пожалуйста
Да, это совсем просто.
Как взять Ладу, гранту допустим, снять всё лишнее, поставить всё импортное, и вуаля - мерс С класса или миниЛексус Ст200
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1157
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:20
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Вот сразу видно, что вы никогда дизайн-проект не заказывали.
Макс, на какой стадии реализация Вашего дизайн-проекта?
На самой мучительной: думаю начинать или не начинать ремонт.
Понимаю, что начав ремонт - открою черную дыру, которая высосет все имеющиеся деньги и на этом, скорее всего, не остановится. В общем, если начну - буду как Флай выкладывать тут фотки каждого этапа. Правда такой грубой ошибки: заказать один стол, собрать его, установить. А потом передумать и заказать еще один стол - постараюсь не совершать.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26689
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 694 раз.
- Подякували: 2963 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|