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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:44

  airmax78 написав:Во-вторых, часто, в ходе реализации проекта, хозяин с дизайнером успевают так пересраться, что ни о какой фотосессии по завершении проекта и речи быть не может.
В-третьих, реализация таких проектов может растягиваться на год и больше.


Тогда так и надо написать - За пару штук баксов нарисую прикольные чертежи :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Помню я в институте для 1/3 группы делал Начертательную геометрию и инженерную графику :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:03

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Во-вторых, часто, в ходе реализации проекта, хозяин с дизайнером успевают так пересраться, что ни о какой фотосессии по завершении проекта и речи быть не может.
В-третьих, реализация таких проектов может растягиваться на год и больше.


Тогда так и надо написать - За пару штук баксов нарисую прикольные чертежи :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Помню я в институте для 1/3 группы делал Начертательную геометрию и инженерную графику :mrgreen:

Вот сразу видно, что вы никогда дизайн-проект не заказывали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:05

  Serg-ik написав:http://www.belik.ua
по стилю похоже на то, что Эйрмакс сегодня постил

Понятно, что интереснее было бы увидеть реальные фото.
Но рассматривая такие портфолио начинаешь улавливать общий трэнд.
Возможно, кто-то уже для своей квартиры продумает без дизайнера варианты с более модным кафелем, паркетом, мебелью и т.д.
l66
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:09

  airmax78 написав:Вот сразу видно, что вы никогда дизайн-проект не заказывали.

Макс, на какой стадии реализация Вашего дизайн-проекта?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:09

  l66 написав:
  Serg-ik написав:http://www.belik.ua
по стилю похоже на то, что Эйрмакс сегодня постил

Понятно, что интереснее было бы увидеть реальные фото.
Но рассматривая такие портфолио начинаешь улавливать общий трэнд.
Возможно, кто-то уже для своей квартиры продумает без дизайнера варианты с более модным кафелем, паркетом, мебелью и т.д.


По большому счету таких картинок валом в интернете. Берешь и гуглишь "самые модные дизайны" "новые направления в дизайне" "конкурс дизайн проектов"

Смотришь на готовые работы - выкидываешь все лишнее и пожалуйста
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:13

  UA написав:
  airmax78 написав:Вот сразу видно, что вы никогда дизайн-проект не заказывали.

Макс, на какой стадии реализация Вашего дизайн-проекта?

На самой мучительной: думаю начинать или не начинать ремонт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А итальянская?

в Италии цена стартует от 50ойро
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:14

airmax78
Якщо є гроші, то тре брать. Бажано 120*60 І більше (звісно якщо є де покласти і не різати.)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:18

  zzzzzz написав:
  l66 написав:
  Serg-ik написав:http://www.belik.ua
по стилю похоже на то, что Эйрмакс сегодня постил

Понятно, что интереснее было бы увидеть реальные фото.
Но рассматривая такие портфолио начинаешь улавливать общий трэнд.
Возможно, кто-то уже для своей квартиры продумает без дизайнера варианты с более модным кафелем, паркетом, мебелью и т.д.


По большому счету таких картинок валом в интернете. Берешь и гуглишь "самые модные дизайны" "новые направления в дизайне" "конкурс дизайн проектов"

Смотришь на готовые работы - выкидываешь все лишнее и пожалуйста

Да, это совсем просто.
Как взять Ладу, гранту допустим, снять всё лишнее, поставить всё импортное, и вуаля - мерс С класса или миниЛексус Ст200
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:20

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Вот сразу видно, что вы никогда дизайн-проект не заказывали.

Макс, на какой стадии реализация Вашего дизайн-проекта?

На самой мучительной: думаю начинать или не начинать ремонт.

Понимаю, что начав ремонт - открою черную дыру, которая высосет все имеющиеся деньги и на этом, скорее всего, не остановится. В общем, если начну - буду как Флай выкладывать тут фотки каждого этапа. Правда такой грубой ошибки: заказать один стол, собрать его, установить. А потом передумать и заказать еще один стол - постараюсь не совершать.
airmax78
 
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