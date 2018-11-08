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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 26522653265426552656>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:24

  Первый написав:airmax78
Якщо є гроші, то тре брать. Бажано 120*60 І більше (звісно якщо є де покласти і не різати.)

Гроши есть, но мало.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:27

airmax78
Сколько квадратных метров квартира, если не тайна?
l66
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:30

  Первый написав:airmax78
Якщо є гроші, то тре брать. Бажано 120*60 І більше (звісно якщо є де покласти і не різати.)

1200х1200 реально жЫрнее! 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:30

  l66 написав:airmax78
Сколько квадратных метров квартира, если не тайна?

К счастью, не очень большая.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:32

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Макс, на какой стадии реализация Вашего дизайн-проекта?

На самой мучительной: думаю начинать или не начинать ремонт.

Понимаю, что начав ремонт - открою черную дыру, которая высосет все имеющиеся деньги и на этом, скорее всего, не остановится. В общем, если начну - буду как Флай выкладывать тут фотки каждого этапа. Правда такой грубой ошибки: заказать один стол, собрать его, установить. А потом передумать и заказать еще один стол - постараюсь не совершать.

Макс, высокий дизайн и прижимистость не совместимы!
Интересны взаимоотношения в любовном треугольнике Заказчик - Прораб - Дизайнер.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:37

Если обсуждать дизайны квартир , думаю этот материал будет намного интересней чем все эти 3D-эскизы.

Вот конкурс "Интерьер года 2018"
Раздел Интерьер индивидуальной квартиры в современном стиле 2017

Все фото реальные !!! В конкурсе участвует 110 проектов.
Наслаждайтесь ( там надо зайти на каждый проект и там будет много фото )
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... stile-2017

Так же есть еще одна номинация.
Интерьер индивидуальной квартиры в стиле современная классика (fusion, art deco, классический стиль) ( 36 проектов)
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... stile-2017
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:38

  UA написав:
  airmax78 написав:
  airmax78 написав:На самой мучительной: думаю начинать или не начинать ремонт.

Понимаю, что начав ремонт - открою черную дыру, которая высосет все имеющиеся деньги и на этом, скорее всего, не остановится. В общем, если начну - буду как Флай выкладывать тут фотки каждого этапа. Правда такой грубой ошибки: заказать один стол, собрать его, установить. А потом передумать и заказать еще один стол - постараюсь не совершать.

Макс, высокий дизайн и прижимистость не совместимы!
Интересны взаимоотношения в любовном треугольнике Заказчик - Прораб - Дизайнер.

Там немного проще: дизайнер в подчинении у директора строительной компании которая и будет все это воплощать (ну это, конечно, если я решусь).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Интересны взаимоотношения в любовном треугольнике Заказчик - Прораб - Дизайнер.

это не взаимоотношения а реальный хардкор, прораб с дизайнером жестко имеют заказчика :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:42

  zzzzzz написав:Если обсуждать дизайны квартир , думаю этот материал будет намного интересней чем все эти 3D-эскизы.

Вот конкурс "Интерьер года 2018"
Раздел Интерьер индивидуальной квартиры в современном стиле 2017

Все фото реальные !!! В конкурсе участвует 110 проектов.
Наслаждайтесь ( там надо зайти на каждый проект и там будет много фото )
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... stile-2017

Так же есть еще одна номинация.
Интерьер индивидуальной квартиры в стиле современная классика (fusion, art deco, классический стиль) ( 36 проектов)
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... stile-2017

Первый проект прикольный: квартира тысяч за 400 + ремонта и мебели, наверное, на столько же. А в прихожей лисапет за 200 баксов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

если макс таки начнет ремонт форум окончательно превратится в филиал строимдома
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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