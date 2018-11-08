Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Макс, на какой стадии реализация Вашего дизайн-проекта?
На самой мучительной: думаю начинать или не начинать ремонт.
Понимаю, что начав ремонт - открою черную дыру, которая высосет все имеющиеся деньги и на этом, скорее всего, не остановится. В общем, если начну - буду как Флай выкладывать тут фотки каждого этапа. Правда такой грубой ошибки: заказать один стол, собрать его, установить. А потом передумать и заказать еще один стол - постараюсь не совершать.
Макс, высокий дизайн и прижимистость не совместимы! Интересны взаимоотношения в любовном треугольнике Заказчик - Прораб - Дизайнер.
airmax78 написав:На самой мучительной: думаю начинать или не начинать ремонт.
Понимаю, что начав ремонт - открою черную дыру, которая высосет все имеющиеся деньги и на этом, скорее всего, не остановится. В общем, если начну - буду как Флай выкладывать тут фотки каждого этапа. Правда такой грубой ошибки: заказать один стол, собрать его, установить. А потом передумать и заказать еще один стол - постараюсь не совершать.
Макс, высокий дизайн и прижимистость не совместимы! Интересны взаимоотношения в любовном треугольнике Заказчик - Прораб - Дизайнер.
Там немного проще: дизайнер в подчинении у директора строительной компании которая и будет все это воплощать (ну это, конечно, если я решусь).