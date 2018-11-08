Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Смотрю что в домике, в котором я в 2012м году продал квартиру в Одессе (уже в сданном доме) ценник вернулся к уровню, по которому я продавал.
Франт с камарильей ванговал падение цен до уровня 2003го года и стагнацию до горизонта. В 2003м за условную зарплату начальника охраны кабака для элиты рыгов или бютовцев или их рядового бухгалтера можно было снять у нас хруще-двуху. В шлаковом стане. Сейчас думаю раз пять её на его 25кгрн(зрп) снять можно. И метр до 250уе никак не опускается, как при Лёне стоил 15 лет назад. А в Одессе вон оно как. Никаких "500 с ремонтом" у Прим.бул. нет и не предвидется. Сколько там уже тот "хорошо б/у" новострой, 1200 после строителей?
airmax78 написав:Смотрю что в домике, в котором я в 2012м году продал квартиру в Одессе (уже в сданном доме) ценник вернулся к уровню, по которому я продавал.
Франт с камарильей ванговал падение цен до уровня 2003го года и стагнацию до горизонта. В 2003м за условную зарплату начальника охраны кабака для элиты рыгов или бютовцев или их рядового бухгалтера можно было снять у нас хруще-двуху. В шлаковом стане. Сейчас думаю раз пять её на его 25кгрн(зрп) снять можно. И метр до 250уе никак не опускается, как при Лёне стоил 15 лет назад. А в Одессе вон оно как. Никаких "500 с ремонтом" у Прим.бул. нет и не предвидется. Сколько там уже тот "хорошо б/у" новострой, 1200 после строителей?
Ездил с одним якобы дизайнером в агромат, он мне показывал "качественную", правильную плитку. Берём заморскую плитку за 2700 грн квадрат, рисунок интересный, максимально похож на дерево, я смотрю вдоль плитки, а она напоминает лук (для стрельбы) ,и это за 2700. Так что не вся дорогая плитка ровная. Да и, честно говоря, я не видел ровной плитки вообще, когда размеры идут от 600х600. Мало того, брал как то испанский керамогранит одинакового размера, одной фирмы, из одной коллекции, и разница между декором и не декором была 1,5-2мм на плитке. Цена была где то в районе 40 эвро.
ПС Дополню. То, что я видел свп вряд ли способна выровнять
Брал польскую 600х600 ПА50уе(с моейскидкой получилось ПА35), без вопросов легла в гостинную 45м2 с швами 2мм, кривизны не видно, правда плиточник был хороший. На другом объекте брал чешскую 600х150 под дерево, дугой, но это даже внесло определенный шарм "испанская" у нас это или 3й сорт или брак, настоящей нет.
zzzzzz написав:Это опять эскизы , чего эти "дизайнеры" реальные фото не вешают ?
Расскажу. На личном опыте. Потому что после ремонта еще полгода-год подбирается мебель, текстиль и декор. К моменту, когда это все, наконец, приехало и собралось в кучу, квартира уже обжита и убирать все бебихи с полочек, вешалок и поверхностей для фотосессии элементарно лень .