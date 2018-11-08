RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2652265326542655

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1178
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
19%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1178
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:44

  airmax78 написав:Смотрю что в домике, в котором я в 2012м году продал квартиру в Одессе (уже в сданном доме) ценник вернулся к уровню, по которому я продавал.

Франт с камарильей ванговал падение цен до уровня 2003го года и стагнацию до горизонта.
В 2003м за условную зарплату начальника охраны кабака для элиты рыгов или бютовцев или их рядового бухгалтера можно было снять у нас хруще-двуху. В шлаковом стане. Сейчас думаю раз пять её на его 25кгрн(зрп) снять можно. И метр до 250уе никак не опускается, как при Лёне стоил 15 лет назад. А в Одессе вон оно как. Никаких "500 с ремонтом" у Прим.бул. нет и не предвидется. Сколько там уже тот "хорошо б/у" новострой, 1200 после строителей?
барабашов
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 16.06.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:51

  kingkongovets написав:если макс таки начнет ремонт форум окончательно превратится в филиал строимдома

Нет. Фотки буду постить по системе Флая: только если предыдущие будут набирать более 10 лайков. Кстати, а кто в этот раз тему ремонта поднял? Точно не я.
airmax78
 
Повідомлень: 26689
З нами з: 25.10.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 2963 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:53

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Смотрю что в домике, в котором я в 2012м году продал квартиру в Одессе (уже в сданном доме) ценник вернулся к уровню, по которому я продавал.

Франт с камарильей ванговал падение цен до уровня 2003го года и стагнацию до горизонта.
В 2003м за условную зарплату начальника охраны кабака для элиты рыгов или бютовцев или их рядового бухгалтера можно было снять у нас хруще-двуху. В шлаковом стане. Сейчас думаю раз пять её на его 25кгрн(зрп) снять можно. И метр до 250уе никак не опускается, как при Лёне стоил 15 лет назад. А в Одессе вон оно как. Никаких "500 с ремонтом" у Прим.бул. нет и не предвидется. Сколько там уже тот "хорошо б/у" новострой, 1200 после строителей?

1150
airmax78
 
Повідомлень: 26689
З нами з: 25.10.12
Подякував: 694 раз.
Подякували: 2963 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  hume написав:
  J_P написав:От 50 евро и выше - уже нормальная.

Рассказываю

Ездил с одним якобы дизайнером в агромат, он мне показывал "качественную", правильную плитку. Берём заморскую плитку за 2700 грн квадрат, рисунок интересный, максимально похож на дерево, я смотрю вдоль плитки, а она напоминает лук (для стрельбы) ,и это за 2700. Так что не вся дорогая плитка ровная. Да и, честно говоря, я не видел ровной плитки вообще, когда размеры идут от 600х600. Мало того, брал как то испанский керамогранит одинакового размера, одной фирмы, из одной коллекции, и разница между декором и не декором была 1,5-2мм на плитке. Цена была где то в районе 40 эвро.

ПС
Дополню. То, что я видел свп вряд ли способна выровнять

Брал польскую 600х600 ПА50уе(с моейскидкой получилось ПА35), без вопросов легла в гостинную 45м2 с швами 2мм, кривизны не видно, правда плиточник был хороший.
На другом объекте брал чешскую 600х150 под дерево, дугой, но это даже внесло определенный шарм 8)
"испанская" у нас это или 3й сорт или брак, настоящей нет.
Дякую

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 201
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:55

Па - бАгАтаму , жаль золотого унитаза нет, а так все по фен-шую ))
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... 219-287%22
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28779
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2814 раз.
Подякували: 4637 раз.
 
Профіль
7
2
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:57

  airmax78 написав:
  UA написав:Макс, высокий дизайн и прижимистость не совместимы!
Интересны взаимоотношения в любовном треугольнике Заказчик - Прораб - Дизайнер.

Там немного проще: дизайнер в подчинении у директора строительной компании которая и будет все это воплощать (ну это, конечно, если я решусь).

т.е Вас будут грабить профессионально.
UA
 
Повідомлень: 3076
З нами з: 19.07.08
Подякував: 241 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Если обсуждать дизайны квартир , думаю этот материал будет намного интересней чем все эти 3D-эскизы.

Вот конкурс "Интерьер года 2018"
Раздел Интерьер индивидуальной квартиры в современном стиле 2017

Все фото реальные !!! В конкурсе участвует 110 проектов.
Наслаждайтесь ( там надо зайти на каждый проект и там будет много фото )
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... stile-2017

Так же есть еще одна номинация.
Интерьер индивидуальной квартиры в стиле современная классика (fusion, art deco, классический стиль) ( 36 проектов)
http://www.interiorgoda.com.ua/index.ph ... stile-2017
Дякую

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 201
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:03

  барабашов написав:А в Одессе вон оно как. Никаких "500 с ремонтом" у Прим.бул. нет и не предвидется. Сколько там уже тот "хорошо б/у" новострой, 1200 после строителей?


Я тут попыталась найти метров 40-45 по 1500 у.е. в приличной вторичке. А фиг вам! Нету.Приличная начинается от 1800-2000. Остальное жесткий эконом в более менее нормальных районах.
Elensk
 
Повідомлень: 840
З нами з: 03.03.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:09

  zzzzzz написав:Это опять эскизы , чего эти "дизайнеры" реальные фото не вешают ?


Расскажу. На личном опыте.
Потому что после ремонта еще полгода-год подбирается мебель, текстиль и декор. К моменту, когда это все, наконец, приехало и собралось в кучу, квартира уже обжита и убирать все бебихи с полочек, вешалок и поверхностей для фотосессии элементарно лень :).
Elensk
 
Повідомлень: 840
З нами з: 03.03.14
Подякував: 92 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:13

Elensk
Ну я выше запостил реальные фото , там было не лень. Есть и интересные проекты.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28779
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2814 раз.
Подякували: 4637 раз.
 
Профіль
7
2
1
  #<1 ... 2652265326542655
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Elensk, zzzzzz і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1175, 1176, 1177
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11765 2097627
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 00:15
rjkz
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167888
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13857)
08.11.2018 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.